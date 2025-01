Petar Sučić potpisuje za talijanskog velikana? Pregovori su već počeli, ovo je plan

Ako je vjerovati uvijek dobro informiranom talijanskom "magu za transfere" Gianluci Di Marziju, Petar Sučić uskoro bi mogao potpisati za talijanskog velikana Inter. Klub iz Milana opako je zagrizao za 21-godišnjeg veznjaka hrvatskog prvaka i novopečenog hrvatskog reprezentativca. Jasno, Inter nije jedini koji bi ga htio vidjeti u svojim redovima, ali je barem zasad daleko najkonkretniji u naumu da ga dovede.

Di Marzio piše da bi u Interu posao oko dovođenja Sučića voljeli završiti do isteka prijelaznog roka u Italiji, a on završava 2. veljače. No, Sučić ne bi odmah preselio na Meazzu, već bi na Maksimiru ostao do kraja ove sezone na posudbi. Klubovi su pregovore već počeli, a Inter je ozbiljno zainteresiran, napisao je Di Marzio na svojim službenim kanalima.

Iako će se još nekoliko tjedana oporavljati od teške ozljede koju je zadobio na jednom treningu u studenom, interes za njega nije splasnuo. Ove sezone do sada je odigrao 17 utakmica u kojima je zabio tri pogotka i sudjelovao u još dva kao asistent.

Sučić je minule jeseni našao svoje mjesto i na popisu hrvatskog izbornika Zlatka Dalića. U Dinamu je od ljeta 2023. godine, otkada je u 60 nastupa zabio pet pogodaka uz četiri asistencije. Prošlog ljeta imao je konkretnu ponudu talijanskog prvoligaša Coma, no tada su na Maksimiru procijenili kako bi ga bilo bolje zadržati još najmanje jednu sezonu. Nisu pogriješili, a tek treba vidjeti koliki će biti financijski parametri ponude i hoće li odštetna cifra zadovoljiti ljude u Dinamu.

