Nizozemci u šoku zbog Perišića! Vatreni uzeo mjesto zvijezdi vrijednoj 45 milijuna eura

Aktualni nizozemski prvak PSV Ivana Perišića nastavlja s dominacijom u nizozmeskoj Eredivisie. U sedmom kolu slavio se s 2-0 protiv Willema II te tako nakon sedam kola ima maksimalan učinak od 21 boda. Oba gola na utakmici zabio je Ricardo Pepi, u 49. i 64. minuti. U odličnom se izdanju pokazao i Ivan Perišić kojeg je minutu nakon drugog gola zamijenio Johan Bakayoko.

Novinarima ESPN-a je bilo čudno zbog čega uloge Perišića i Bakayoka nisu bile zamijenjene, s obzirom da je Bakayoko najskuplji igrač vodeće momčadi nizozemske lige. Evo što im je trener Peter Bosz rekao: "Gledate što vam treba da pobijedite utakmicu, a i gledate kako igrači rade. Ricardo Pepi je zaslužio igrati, a i Ivan je zaslužio. Želim vidjeti Perišića. Nisam razgovarao s Perišićem o njegovoj omiljenoj poziciji, koristit ću ga tamo gdje mi zatreba. To nije izbor protiv Johana, to je izbor za Ivana".

Bakayoko trenutno prema Transfermarktu vrijedi oko 45 milijuna eura. To znači da je čak 22,5 puta skuplji od Perišića (2 milijuna eura) i ujedno najvrjedniji igrač u momčadi nizozemskog prvaka. Na pitanje ima li to kakve veze s predstojećom utakmicom protiv Sportinga u Ligi prvaka, rekao je: "Ne, želim pobijediti. To je uvijek najvažnija stvar, ovo je moja odluka".

Utakmica protiv Sportinga igra se u utorak, a u njoj Perišić neće moći nastupiti, kao ni u preostalim utakmicama ligaškog dijela turnira s obzirom da je u klub došao van prijelaznog roka, pa ga trener Bosz nije mogao prijaviti za Ligu prvaka. S druge strane, Perišić će moći igrati u nokaut fazi natjecanja ukoliko je PSV uspije izboriti.

