Pep ne da na Gvardiola: 'Igrao je sjajno i fantastičan je dečko. Sada mu treba potpora'

Nogometaši Manchester Cityja režirali su novu nevjerojatnu utakmicu i rezultat, prekinuli su niz poraza, ali su u petom kolu Lige prvaka na domaćem terenu prosuli vodstvo 3-0 protiv Feyenoorda i remizirali 3-3. Veliki dio utakmice Manchester City je bio bolji i napadao, ali je dugo vremena nizozemska momčad držala 0-0 zahvaljujući odličnom njemačkom vrataru Wellenreutheru. Ipak, Manchester City je poveo u 44. minuti kada je Haaland realizirao jedanaesterac.

Sve je bilo sigurnije da će Manchester City prekinuti pobjedom niz od pet poraza nakon što je Gundogan u 50. povećao na 2-0, dok je Haaland u 53. minuti bio strijelac za 3-0. I tada je krenuo nevjerojatni obrat. U 75. minuti je grubo pogriješio hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol koji je s namjerom da ispuca loptu proigrao suparničkog igrača Hajd Moussu, a ovaj je smanjio na 1-3. Potom je za 3-2 pogodio Gimenez u 82. minuti, dok je Hancko u 89. izjednačio na 3-3, a prethodno je pogriješio domaći vratar Ederson nepotrebno istrčavajući sa svojih vrata. Mogao je City u nadoknadi do pobjede, ali je Grealish pogodio okvir vrata.

Nakon utakmice je krizu svoje momčadi i pogrešku hrvatskog braniča komentirao trener Pep Guardiola. "On je mlad, naučit će. Treba mu pomoć, a ovo će mu biti dobro iskustvo. Kako je odigrao ovu utakmicu. Bio je najbolji igrač na trenu i bilo bi jako krivo da nakon ovoga upirem prstom u njega. On je fantastičan dečko i sada mu trebamo pomoći više no ikada", rekao je trener koji od prvoga dana stoji iza hrvatskog braniča i pod čijim vodstvom igra sve bolje i bolje.

Engleski mediji su se ipak obrušili na njega. "Guardiola je poludio nakon njegove greške, kao da je predosjetio što će se dogoditi. Gvardiol je mogao bolje reagirati i kod drugog gola Feyenoorda", piše Daily Express, a Goal tvrdi da je njegova upgreška omogućila Feyenoordu da se vrati u igru. U svakom slučaju, City je trenutačno na 15. mjestu ljestvice Lige prvaka i drugome mjestu Premier lige. U oba je natjecanjima među najjačim momčadima Liverpool. "Redsi" su trenutačno osam bodova ispred Cityja u domaćem prvenstvu, a u Ligi prvaka su jedina momčad koja i dalje ima stopostotni učinak.