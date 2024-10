Ovo su čekali 26 godina: Ovakav Dinamo može pobijediti i u sljedećoj utakmici Lige prvaka!

Nakon 26 godina i pobjede plavih u Amsterdamu pod vodstvom Velimira Zajeca i pogotka Josipa Šimića plavi su sinoć stigli do prve pobjede u Ligi prvaka. Dinamo je s 2:0 slavio kod Salzburga i tako ostvario željeno, ostaje u ozbiljnoj igri za prolazak u nokaut fazu. Plavi su odigrali pametnu, strpljivu utakmicu i zasluženo su kao bolja momčad došli važne pobjede. Nenad Bjelica koji je kažnjen jednom utakmicom zabrane vođenja momčadi u Uefinom je zapisniku naveden kao trener, iako je momčad uz teren umjesto njega vodio Danijel Jumić. No, Bjelica je sve pripremio i izveo je uglavnom očekivani sastav, na klupi je ipak ostao Petković jer još nije potpuno spreman pa je u špici bio Kulenović, a na lijevom wing-beku očekivao se Pierre-Gabriel, ali priliku je dobio Ogiwara.

Plavi su u petoj minuti dobro 'zakuhali' pred vratima Salzburga, ali bez konkretne završnice da bi opasnije zaprijetio domaćin kada je glavom preko vratiju pucao Konate. No, Dinamo je solidno odigrao prvih 20 metara, igra mu je imala smisla, dok je Salzburg zaprijetio udarcem Dedića s 18 metara kojeg je Nevistić pomalo nesigurno odbio u korner. U 35 minuti plavi su imali lijepu priliku, nekoliko pokušaja, a na kraju je na odbijenu loptu uklizao Kulenović no netko od domaćih igrača uspio je to izbaciti s crte. Kulenović je zaprijetio i pet minuta kasnije, iz prve je pucao sa 16 metara, lopta je išla prema kutu, no vratar Salzburga obranio je bez većih poteškoća. U toj završnici prvog dijela plavi su bili puno bolji, no ukupno je to bilo prilično izjednačenih 45 minuta, bez prevelikog rizika s obje strane.

Nakon tri pol minute drugog dijela Dinamo je poveo, bila jeto krasna akcija u kojoj je sudjelovalo dosta plavih igrača, odigrali su brzo, iz prve da bi na kraju Ristovski poslužio Kulenovića koji je s desetak metara neobranjivo pogodio. U 65. minuti plavi su dobili novu veliku prednost, duga lopta ispucana je na Kulenovića koji je pobjegao i pokušao glavom prebaciti vratara Schlagera koji je ušao u napadača plavih i sudac mu je pokazao izravni crveni karton, a Dinamo je imao slobodni udarac, no Baturina je pucao preko vratiju.

S igračem manje Salzburg je imao lijepu priliku, Konate se oslobodio i pucao, no uspio je to odbiti Nevistić. I kad se činilo da se Dinamo nepotrebno povukao s igračem više, sijevnuo je novi brzi napad, povukao je Baturina, pronašao Ristovskog, a ovaj slično kao kod prvog pogotka poslužio Petkovića koji je pogodio isti kut kao i Kulenović i plavi su u 84. imali 2:0 i veliku pobjedu u džepu. Koja je mogla biti i uvjerljivija jer su na kraju plavi dvaput kontrirali suparnike i imali velike prilike.

- Mislim da još nisam svega ni svjestan. Za mene, dečka iz Zagreba koji je prošao Dinamovu školu, ovaj gol u Ligi prvaka je ostvarenje sna. U magli mi je gol, samo znam da je lopta ušla u mrežu. Suze su mi krenule kad sam zabio. Ma ova momčad je čudo, uvijek će netko iskočiti, danas smo to bili Petko i ja. Ovo je tek početak, siguran sam. Rame? Malo boli, vidjet ćemo kad se ohladi... - rekao je jedan od najboljih plavih Sandro Kulenović.

- Golovi su baš prelijepi, uvježbani, trener nas je upozorio gdje ih možemo probiti, to smo i ostvarili. Eto, lijepo je sad to što smo na tablici ispred jednog Bayerna, sa sadašnja četiri boda idemo optimistično naprijed u Ligi prvaka, no prvo nam je najvažnija utakmica s Osijekom - dodao je Petar Sučić.

- Čestitke dečkima, apsolutno smo zaslužili pobjedu, držali smo kontrolu, bili defanzivno perfektni. A u kontru smo išli gotovo savršeno. Došli smo do pobjede onako kako smo zamislili prije utakmice. Napadali smo ih puno preko Ogiware i Ristovskog... Petko i Kule su zabili golove, Ristovski imao dvije asistencije, ali večeras su svi bili jako dobri, od prvog do zadnjeg. Eto, nakon toliko utakmica, i ja sam jednom pobijedio Salzburg, haha.

Kao kuriozitet istaknimo da je ovom pobjedom Dinamo na tablici ispred Bayerna koji mu je u prvom kolu uvalio onih ružnih devet pogodaka, no bodovi su ti koji se broje, a Dinamo ima jedan više od Bayerna i ovakav Dinamo može do bodova i u sljedećem kolu kada gostuje kod Slovana u Bratislavi.