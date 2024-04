Ova izjava otkriva koliko je Luki Modriću bilo teško: 'Ne smiješ to napraviti, ubit će ga...'

Zanimljiva nam priča stiže iz Engleske. Ima otkako se ona dogodila i ponešto vremena, jer davno je Luka Modrić igrao u redovima engleskog premierligaša Tottenhama. No, zanimljiv je intervju u jednoj emisiji posvećenoj najvišem rangu engleskog nogometa dao Harry Redknapp. Legendarni engleski trener među ostalima, vodio je Luku Modrića dok je igrao na White Hart Laneu. Emisija je "Premier League Stories" govorila je o hrvatskim nogometašima koji su igrali ili igraju u Premier ligi, a poseban dio bio je posvećen Luki Modriću.

- Došao je ovdje i ljudi su počeli sumnjati može li on uopće igrati u Engleskoj. Kada sam došao u Tottenham, igrao je na lijevoj strani, a ja sam ga odlučio pomaknuti u sredinu. Dio trenera koji su me dočekali u Tottenhamu su mi rekli: ‘Harry, ne možeš ga staviti ondje. Nije dovoljno jak, ubit će ga - rekao je na početku Redknapp, danas 77-godišnjak koji je Tottenham vodio od 2008. do 2012. godine.

Posebno se prisjetio jedne utakmice, londonskog derbija Tottenhama i Chelseaja.

- Imali smo utakmicu s Chelseajem i sjećam se da su u mom stožeru bili protiv toga. Upozorili su me da oni imaju Essiena, Lamparda i Ballacka te da će oni biti presnažni za Luku. Rekao sam im: ‘Ne, neće biti prejaki za Luku.‘ Igrao je u sredini, ispalo je fantastično i nikad više nije ni zaigrao na drugoj poziciji, je li tako?

U emisiji je govorio i sam Luka Modrić, koji je posebno nahvalio svog bišeg trenera:

- Mogu samo reći lijepe stvari o Harryju. Sjajan je trener, ali najviše me impresioniralo kakva je osoba - fenomenalan je čovjek. Puno mi je pomagao u Tottenhamu dok nisam otišao. Zauvijek sam zahvalan na tome i imam lijepe uspomene na rad s njim. Naravno da pomaže kad imaš nekog tko zaista vjeruje u tebe i tko vidi tvoj potencijal. Trebalo mi je to, pogotovo nakon lošijeg starta u Engleskoj - rekao je Modrić.