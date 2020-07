Otkrivamo tko su kandidati za klupu Dinama, o kome braća Mamić ozbiljno razmišljaju

Nakon što su Nenad Bjelica, koji je Dinamo vodio dvije i pol godine, te Igor Jovićević, koji je dobio otpusno pismo nakon samo sedam utakmica, napustili klupu modrih, član uprave Dinama Krešimir Antolić ustvrdio je da Dinamo želi dovesti trenera “teškaša”, dakle prokušanog stručnjaka s reputacijom. I nije skrivao glavnog kandidata:

– Matjaž Kek definitivno je profil trenera kakvog želimo na klupi – rekao je Antolić i ustvrdio da s Kekom i pregovaraju.

Kek nije želio otići na silu

No nakon tjedan dana čekanja Kek je otišao do svog sadašnjeg šefa, predsjednika nogometnog saveza Slovenije i, kako nije došlo do prijateljskog razdruživanja, Kek nije želio otići na silu i sad je Dinamo u problemu jer bilo je gotovo sigurno da će Kek biti na klupi plavih, a sad moraju tražiti novo rješenje.

Naravno da se sad barata sa svim mogućim imenima.

Najčešće se spominju Goran Tomić iz Lokomotive, pa izbornik mlade reprezentacije Igor Bišćan, izbornik Maroka Vahid Halilhodžić, šef Dinamove škole Željko Kopić, trener Kayserispora Robert Prosinečki, trener Varaždina Samir Toplak, trener B momčadi Dinama Goce Sedloski, netko je mislima svratio i do stručnjaka iz BiH Safeta Sušića i Mehmeda Baždarevića.

No u Dinamu ne žele ni natuknuti neko ime, ovo s Kekom bilo im je dovoljno za upozorenje da se ne zalijeću. No od navedenih imena teško da će se plavi odlučiti za Sušića i Baždarevića, Sedloski je pak tek došao u klub i još ga ne vide spremnim za mjesto prvog trenera iako je i prije, dok je bio u Makedoniji, često bio spominjan kao kandidat, kad god bi se mijenjao trener u Dinamu.

Bišćan i Prosinečki nisu baš u neki odnosima s Mamićima. S Halilhodžićem je već druga priča, jer iako su se 2012. rastali u lošem ozračju, Vaha više nema problema s Mamićima. Ima ugovor s Marokom, ali i klauzulu po kojoj bi mogao napustiti tu reprezentaciju. Ono što smo saznali, Mamići itekako ozbiljno razmišljaju da ga opet dovedu u Maksimir, nakon što je plave, i to vrlo uspješno, već vodio u sezoni 2011./12.

Bišćan je iz Dinama otišao u eri braće Mamić i nikad se nije slagao s načinom na koji vode klub, slično kao i Prosinečki pa vjerojatno njih treba prekrižiti s popisa potencijalnih kandidata.

Željko Kopić je klupski čovjek, šef omladinske škole, uhvatio se novog posla, uredskog nakon što je bio trener, i to uspješan, kako u Slaven Belupu, tako poslije i u Hajduku s kojim je bio bodovno najbliži Dinamu u zadnjih deset godina, on je zaostao samo sedam bodova, a u tih deset godina nijedan trener Hajduka nije bio tako blizu plavima, sljedeći najmanji zaostatak bio je 17 bodova.

Samir Toplak napravio je čuda s Varaždinom, godinama je spašavao Inter od ispadanja. No minus mu je što je uvijek radio u klubovima koji se bore za ostanak i u Dinamu ne znaju može li voditi momčad od koje se traže samo pobjede.

Stoga, kao najizgledniji kandidat uz Vahida Halilhodžića čini nam se Goran Tomić. Taj 43-godišnji Šibenčanin od prosinca 2017. vodi Lokomotivu, ove je sezone lokose doveo do toga da budu hit momčad. Iako je loše startao u prvenstvu, s tri poraza, sjajno je posložio momčad i krenuo prema gore da bi u ovoj završnici prvenstva Lokomotiva igrala najljepši nogomet, a uz to i jako učinkovit.

I sad se lokosi bore za drugo mjesto na tablici i za ulazak u kvalifikacije Lige prvaka. K tome će u svom Šibeniku Tomić voditi lokose u finalu kupa s Rijekom, ima priliku za ovaj klub s Kajzerice osvojiti prvi trofej.

Goran Tomić s trenerskim je poslom krenuo u Šibeniku, a nastavio raditi u kineskim klubovima, da bi se nakratko vratio u Šibenik, pa preselio u Istru, a onda ponovno otišao u Kinu i tamo je bio pomoćnik velikom Sven-Göranu Erikssonu koji je baš njega želio za svog prvog asistenta.

Ne razmišljaju o strancu

Tomić prvo mora završiti posao u Lokomotivi (finale kupa je 1. kolovoza), a nova sezona HNL-a kreće 14. ili 15. kolovoza. Dinamu je ionako važnije biti spreman za Europu u koju kreće krajem kolovoza bude li u drugom, ili sredinom rujna, krene li tek u trećem pretkolu Lige prvaka. A do tada bi Tomić imao dovoljno vremena.

Napomenimo da u Dinamu ne razmišljaju o strancu jer bi mu trebalo previše vremena da pohvata konce, upozna momčad, ligu, mentalitet... Možda tek netko iz bližeg okruženja. Kako Kek ostaje izbornik Slovenije, možda plavi posegnu za Darkom Milaničem koji je trebao postati izbornik da je Kek otišao. Iskusan je, vodio je Sturm, ND Goricu, Leeds i Maribor, te svakako nije za otpisivanje.