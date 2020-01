Olmo opet zadivio ponašanjem unatoč priči o velikom transferu

Još je sve u fazi nagađanja, pregovaranja, ali očito je da se oko mogućeg transfera Danija Olma iz Dinama u Milan nešto ozbiljno “kuha”. A to ozbiljno je 30 milijuna eura.

Ako je Milan to doista ponudio, onda bi to bio najveći ulazni transfer tog posrnulog velikana otkako su sportsku politiku počeli voditi Zvonimir Boban i Paolo Maldini.

Najviše ih je koštao 20-godišnji Brazilac Leão (23 milijuna eura). A najjeftiniji je bio Zlatan Ibrahimović, 38-godišnja legenda stigla je iz LA Galaxyja bez odštete.

Milan gradi novu momčad

Ne znamo koliko je puna blagajna Milana i ima li, kako Ćiro Blažević voli reći, dovoljno “kisika” za kupnju Olma, ali ako imaju novca, onda nije nemoguće da su počeli pregovarati s Dinamom o mladom španjolskom reprezentativcu.

Dogodi li se taj transfer, Dani Olmo bi krenuo stopama Zvonimira Bobana koji je jedini izravno iz Maksimira otišao u Milano i tamo napravio čudesne stvari pa nije čudo što su ga pozvali da zajedno s još jednom legendom, Paolom Maldinijem, vodi sportsku politiku kluba.

Veliki trag u Milanu je ostavio i Dario Šimić, iako on je iz Dinama otišao na San Siro, ali u dres Intera, da bi onda nakon četiri godine obukao crveno-crni dres.

I dok je Boban jedna od glavnih faca i sigurno odlično poznaje Olma, i Dario Šimić ga je sigurno pratio jer on je također dio šire sportske strukture Milana. Obojica dobro znaju kako Dinamo razmišlja kad je o Olmu riječ, svjesni su i činjenice da je Španjolac prilično “vruća roba” na europskom nogometnom tržištu.

U ovom trenutku Milan počinje razmišljati dugoročnije, dugo godina su u toj igračkoj križaljci lutali i nisu pogađali, zato je klub i pao, daleko je od vrha talijanskog prvenstva. Sad su počeli dovoditi mlađe igrače (osim Ibrahimovića koji je doveden kao “vatrogasac” u ovim kriznim trenucima) i slagati momčad koja bi ubuduće trebala stvarati odgovarajuće rezultate.

I zato im je bolje požuriti se po Olma da se ne bi javili engleski klubovi koji bi sigurno ponudili više novca, s ovom ponudom od 30 milijuna debelo bi nadmašili ono što su Borussia (M) i Barcelona nudile za Olma, a zadovoljili bi apetite Dinama kojem je tih 30 milijuna nekakav cilj iako nikad nisu rekli za koliko bi ga pustili, a nabacivalo se i s 40 milijuna eura.

Prema onome što znamo, Olmo bi išao u Milan ako su ga uvjerili da će biti važan kotač, da će biti projekt kao što je to bio u Dinamu. Doduše, ode li Olmo u Milan, sigurno si neće ispuniti želju da to bude klub koji igra Ligu prvaka. Barem neće igrati sljedeće godine, Milan je trenutačno tek deseti u ligi i morao bi napraviti čudo da dođe do Europe.

Ne bi pogriješio ni da ostane

Valjda bi Milan bio dobar izbor za njega, plate li ga toliko, sigurno ga neće dovesti da sjedi na klupi, tamo bi sigurno igrao, puno prije nego da je otišao u svoju Barcelonu. Jedini je problem Milana što zbog financijskog fair-playa prvo mora nekoga prodati. Olmo želi igrati s obzirom na to da mu je sada osnovni cilj izboriti se za odlazak na Europsko prvenstvo sa španjolskom A reprezentacijom.

To bi mu sigurno bilo lakše u Milanu, klubu koji, bez obzira na rezultate posljednjih godina, ima veliki ugled i koji se prati, nego u Dinamu i HNL-u. Bez obzira na to što je upravo u Dinamu postao igrač o kojem danas Europa govori, Dinamo je od njega izbrusio igrača, napravio zvijezdu.

I držimo da ne bi, iako za plave europski izlog na proljeće ne postoji, pogriješio i da je potpisao novi, ponuđeni ugovor koji bi mu donosio plaću od gotovo milijun eura.

I dok se glasine o transferu šire, Olmo i dalje trenira s plavima, radi potpuno normalno kao da se baš ništa ne događa. Uostalom, takav je bio i ljetos kada je također po raznim pričama bio na odlasku, a onda s Dinamom napravio sjajne stvari. No on želi ići i, ako Milan stavi na stol tih 30 milijuna eura, otići će.

Nadamo se da će Španjolac biti bolje sreće od hrvatskih nogometaša koji su u zadnje vrijeme bili u Milanu: Strinić, Kalinić, Halilović, i sada Rebić imali su ili imaju epizodne uloge.