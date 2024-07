Olimpijske igre 2024. u Parizu: Raspored nastupa hrvatskih sportaša

Olimpijske igre 2024. godine održavaju se u Parizu, a Hrvatsku će predstavljati 73 uzdanice, 58 sportaša i 15 sportašica iz 15 sportova. Ukupno hrvatsko izaslanstvo brojat će 157 osoba. Hrvatsku zastavu na otvaranju nosit će džudašica Barbara Matić i strijelac Giovanni Cernogoraz. Donosimo svih naših olimpijaca u Parizu i detaljan raspored nastupa po danima.

Petak, 26. srpnja

19.30 → SVEČANO OTVARANJE

Subota, 27. srpnja

–:-- → TENIS (1. kolo singl i parovi) - Vekić, Martić, Pavić/Mektić

09.00 → VESLANJE (skif, kvalifikacije) - Damir Martin

11.00 ili kasnije → GIMNASTIKA (kvalifikacije) - Tin Srbić, Aurel Benović

11.30 → VESLANJE (dvojac bez, kvalifikacije) - braća Sinković

14.00 → RUKOMET (skupina A, 1. kolo): Hrvatska - Japan

15.00 → KANU (slalom, C-1, kvalifikacije) - Matija Marinić

15.00 → STOLNI TENIS (singl, 1. kolo) - Gaćina, Pucar, Malobabić

17.30 ili 22.00 → BOKS (do 80 kg, 1. kolo) - Gabriel Veočić

20.00 → STOLNI TENIS (singl, 2. kolo) - Gaćina, Pucar, Malobabić (ako se plasiraju)

Nedjelja, 28. srpnja

–:-- → JEDRENJE (49er, plovovi 1-3) - braća Fantela

–:-- → JEDRENJE (windsurfing. plovovi 1-4) - Palma Čargo

10.00 → STOLNI TENIS (singl, 2. kolo) - Gaćina, Pucar, Malobabić (ako se plasiraju)

11.00 → VESLANJE (dvojac na pariće, kvalifikacije) - braća Lončarić

11.15 → STRELJAŠTVO (zračna puška, 10m, kvalifikacije) - Maričić, Gorša

16.35 → VATERPOLO (skupina A, 1. kolo): Hrvatska - Crna Gora

20.00 → STOLNI TENIS (singl, 2. kolo) - Gaćina, Pucar, Malobabić (ako se plasiraju)

Ponedjeljak, 29. srpnja

–:-- → JEDRENJE (49er, plovovi 4-6) - braća Fantela

–:-- → JEDRENJE (windsurfing, plovovi 5-8) - Palma Čargo

09.00 → STRELJAŠTVO (trap, kvalifikacije, 1. dan) - Giovanni Cernogoraz

10.00 → STOLNI TENIS (singl, 2. kolo) - Gaćina, Pucar, Malobabić (ako se plasiraju)

11.00 → RUKOMET (skupina A, 2. kolo): Slovenija - Hrvatska

12.00 → STRELJAŠTVO (zračna puška, 10m, finale) - Maričić, Gorša (ako se plasiraju)

15.30 → KANU (slalom, C-1, polufinale) - Matija Marinić (ako se plasira)

17.20 → KANU (slalom, C-1, finale) - Matija Marinić (ako se plasira)

20.00 → STOLNI TENIS (singl, 3. kolo) - Gaćina, Pucar, Malobabić (ako se plasiraju)



Utorak, 30. srpnja

–:-- → JEDRENJE (49er, plovovi 7-9) - braća Fantela

–:-- → JEDRENJE (windsurfing, plovovi 9-12) - Palma Čargo

09.00 → STRELJAŠTVO (trap, kvalifikacije, 2. dan) - Giovanni Cernogoraz

10.00 → JUDO (do 63 kg) - Katarina Krišto (od kvalifikacija do finala)

10.00 → STOLNI TENIS (singl, 3. kolo) - Gaćina, Pucar, Malobabić (ako se plasiraju)

10.10 → VESLANJE (skif, četvrtfinale) - Damir Martin (ako se plasira)

11.00 → PLIVANJE (100m slobodno, kvalifikacije) - Nikola Miljenić

11.10 → VESLANJE (dvojac bez, polufinale) - braća Sinković (ako se plasiraju)

11.45 ili 16.15 ili 20.30 → BOKS (do 80 kg, 2. kolo) - Gabriel Veočić (ako se plasira)

12.05 → VATERPOLO (skupina A, 2. kolo): Hrvatska - Italija

15.10 → BICIKLIZAM (BMX freestyle, kvalifikacije) - Marin Ranteš

15.30 → STRELJAŠTVO (trap, finale) - Giovanni Cernogoraz (ako se plasira)

20.30 → PLIVANJE (100m slobodno, polufinale) - Nikola Miljenić (ako se plasira)

Srijeda, 31. srpnja

–:-- → JEDRENJE (49er, plovovi 10-12) - braća Fantela

–:-- → JEDRENJE (windsurfing, plovovi 13-16) - Palma Čargo

09.00 → STRELJAŠTVO (zračna puška, 50 m, kvalifikacije) - Maričić, Gorša

10.00 → JUDO (do 70 kg) - Barbara Matić (od kvalifikacija do finala)

10.30 → VESLANJE (dvojac na pariće, polufinale) - braća Lončarić (ako se plasiraju)

11.00 → RUKOMET (skupina A, 3. kolo): Hrvatska - Njemačka

14.45 → BICIKLIZAM (BMX freestyle, finale) - Marin Ranteš (ako se plasira)

15.00 → STOLNI TENIS (singl, osmina finala) - Gaćina, Pucar, Malobabić (ako se plasiraju)

22.15 → PLIVANJE (100m slobodno, finale) - Nikola Miljenić (ako se plasira)

Četvrtak, 1. kolovoza

–:-- → JEDRENJE (49er, plov za medalje) - braća Fantela (ako se plasiraju)

–:-- → JEDRENJE (laser, plovovi 1 i 2) - Filip Jurišić

–:-- → JEDRENJE (laser radial, plovovi 1 i 2) - Elena Vorobeva

–:-- → JEDRENJE (windsurfing, plovovi 17-20) - Palma Čargo

09.30 → STRELJAŠTVO (zračna puška, 50m, finale) - Maričić, Gorša (ako se plasiraju)

09.50 → VESLANJE (skif, polufinale) - Damir Martin (ako se plasira)

10.00 → JUDO (do 100 kg) - Zlatko Kumrić (od kvalifikacija do finala)

10.00 → STOLNI TENIS (singl, četvrtfinale) - Gaćina, Pucar, Malobabić (ako se plasiraju)

11.00 → PLIVANJE (50m slobodno, kvalifikacije) - Jere Hribar

11.30 → VESLANJE (dvojac bez, finale) - braća Sinković (ako se plasiraju)

19.30 → VATERPOLO (skupina A, 3. kolo): Rumunjska - Hrvatska

20.40 → PLIVANJE (50m slobodno, polufinale) - Jere Hribar (ako se plasira)

Petak, 2. kolovoza

–:-- → JEDRENJE (laser, plovovi 3 i 4) - Filip Jurišić

–:-- → JEDRENJE (laser radial, plovovi 3 i 4) - Elena Vorobeva

–:-- → JEDRENJE (windsurfing, plov za medalje) - Palma Čargo (ako se plasira)

10.00 → STOLNI TENIS (singl, polufinale) - Gaćina, Pucar, Malobabić (ako se plasiraju)

10.10 ili 11.35 → ATLETIKA (bacanje kladiva, kvalifiakcije) - Matija Gregurić

11.30 → VESLANJE (dvojac na pariće, finale) - braća Lončarić (ako se plasiraju)

14.00 → RUKOMET (skupina A, 4. kolo): Hrvatska - Švedska

17.00 ili 21.35 → BOKS (do 80 kg, četvrtfinale) - Gabriel Veočić (ako se plasira)

18.55 ili 20.20 → ATLETIKA (bacanje diska, kvalifikacije) - Elkasević, Tolj

20.10 → ATLETIKA (bacanje kugle, kvalifikacije) - Filip Mihaljević

20.30 → PLIVANJE (50m slobodno, finale) - Jere Hribar (ako se plasira)

Subota, 3. kolovoza

–:-- → JEDRENJE (laser, plovovi 5 i 6) - Filip Jurišić

–:-- → JEDRENJE (laser radial, plovovi 5 i 6) - Elena Vorobeva

10.30 → VESLANJE (skif, finale) - Damir Martin (ako se plasira)

11.00 → PLIVANJE (50m slobodno, kvalifikacije) - Jana Pavalić

12.05 → VATERPOLO (skupina A, 4. kolo): Hrvatska - Grčka

13.30 ili 14.30 → STOLNI TENIS (singl, za medalje) - Ivana Malobabić (ako se plasira)

15.30 → GIMNASTIKA (parter, finale) - Aurel Benović (ako se plasira)

19.35 → ATLETIKA (bacanje kugle, finale) - Filip Mihaljević (ako se plasira)

20.40 → PLIVANJE (50m slobodno, polufinale) - Jana Pavalić (ako se plasira)

Nedjelja, 4. kolovoza

–:-- → JEDRENJE (laser, plovovi 7 i 8) - Filip Jurišić

–:-- → JEDRENJE (laser radial, plovovi 7 i 8) - Elena Vorobeva

–:-- → JEDRENJE (kitesurfing, prva 4 plova) - Martin Dolenc

11.00 → ATLETIKA (skok u dalj, kvalifikacije) - Filip Pravdica

12.50 ili 17.20 → BOKS (do 80 kg, polufinale) - Gabriel Veočić (ako se plasira)

13.30 ili 14.30 → STOLNI TENIS (singl, za medalje) - Gaćina, Pucar (ako se plasiraju)

18.30 → PLIVANJE (50m slobodno, finale) - Jana Pavalić (ako se plasira)

20.30 → ATLETIKA (bacanje kladiva, finale) - Matija Gregurić (ako se plasira)

21.00 → RUKOMET (skupina A, 5. kolo): Španjolska - Hrvatska

Ponedjeljak, 5. kolovoza

–:-- → JEDRENJE (laser, plovovi 9 i 10) - Filip Jurišić

–:-- → JEDRENJE (laser radial, plovovi 9 i 10) - Elena Vorobeva

–:-- JEDRENJE (kitesurfing, plovovi 5-8) - Martin Dolenc

10.00 → STOLNI TENIS (ekipno, muški) - osmina finala

10.10 ili 11.35 → ATLETIKA (bacanje diska, kvalifikacije) - Martin Marković

13.30 → GIMNASTIKA (preča, finale) - Tin Srbić (ako se plasira)

18.30 → VATERPOLO (skupina A, 5. kolo): Hrvatska - SAD

20.30 → ATLETIKA (bacanje diska, finale) - Elkasević, Tolj (ako se plasiraju)

Utorak, 6. kolovoza

–:-- → JEDRENJE (laser, plov za medalje) - Filip Jurišić (ako se plasira)

–:-- → JEDRENJE (laser radial, plov za medalje) - Elena Vorobeva (ako se plasira)

–:-- → JEDRENJE (kitesurfing, plovovi 9-12) - Martin Dolenc

15.00 ili 20.00 → STOLNI TENIS (ekipno, muški) - četvrtfinale (ako se plasiraju)

20.20 → ATLETIKA (skok u dalj, finale) - FIlip Pravdica (ako se plasira)

Srijeda, 7. kolovoza

–:-- → JEDRENJE (kitesurfing, plovovi 13-16) - Martin Dolenc

–;-- → VATERPOLO (četvrtfinale) - Hrvatska (ako se plasiraju)

–;-- → RUKOMET (četvrtfinale) - Hrvatska (ako se plasiraju)

09.00 → TAEKWONDO (do 49 kg) - Lena Stojković (od kvalifikacija do finala)

09.30 → KANU (sprint, K-1, kvalifikacije) - Anamaria Govorčinović

10.00 ili 15.00 → STOLNI TENIS (ekipno, muški) - četvrtfinale (ako se plasiraju)

10.25 ili 11.50 → ATLETIKA (bacanje koplja, kvalifikacije) - Sara Kolak

13.30 → KANU (sprint, K-1, četvrtfinale) - Anamaria Govorčinović (ako se plasira)

20.00 → STOLNI TENIS (ekipno, muški) - polufinale (ako se plasiraju)

20.25 → ATLETIKA (bacanje diska, finale) - Martin Marković (ako se plasira)

22.50 → BOKS (do 80 kg, finale) - Gabriel Veočić (ako se plasira)

Četvrtak, 8. kolovoza

09.00 → TAEKWONDO (do 68 kg) - Marko Golubić (od kvalifikacija do finala)

10.00 → STOLNI TENIS (ekipno, muški) - polufinale (ako se plasiraju)

–:-- → JEDRENJE (kitesurfing, plov za medalje) - Martin Dolenc (ako se plasira)

Petak, 9. kolovoza

–:-- → VATERPOLO (polufinale) - Hrvatska (ako se plasiraju)

–:-- → RUKOMET (polufinale) - Hrvatska (ako se plasiraju)

10.00 ili 15.00 → STOLNI TENIS (ekipno, muški) - za medalje (ako se plasiraju)

Subota, 10. kolovoza

09.00 → TAEKWONDO (preko 80 kg) - Ivan Šapina (od kvalifikacija do finala)

10.30 → KANU (sprint, K-1, polufinale) - Anamaria Govorčinović (ako se plasira)

12.40 → KANU (sprint, K-1, finale) - Anamaria Govorčinović (ako se plasira)

19.40 → ATLETIKA (bacanje koplja, finale) - Sara Kolak (ako se plasira)

Nedjelja, 11. kolovoza

–:-- → VATERPOLO (finale) - Hrvatska (ako se plasiraju)

–:-- → RUKOMET (finale) - Hrvatska (ako se plasiraju)

08.00 → ATLETIKA (maraton) - Matea Parlov Koštro, Bojana Bjeljac

Popis svih hrvatskih olimpijaca na OI u Parizu:

Atletika (9): Bojana Bjeljac, Matea Parlov Koštro (maraton), Filip Mihaljević (kugla), Sandra Elkasević, Marija Tolj, Martin Marković (disk), Filip Pravdica (dalj), Sara Kolak (koplje), Matija Gregurić (kladivo)

Biciklizam (1): Marin Ranteš (BMX freestyle)

Boks (1): Gabriel Veočić (do 80 kg)

Gimnastika (2): Tin Srbić (konj s hvataljkama), Aurel Benović (parter)

Jedrenje (6): Šime i Mihovil Fantela (49er), Palma Čargo (windsurfing), Martin Dolenc (kiteboarding), Elena Vorobeva (ILCA6), Filip Jurišić (Laser)

Judo (3): Barbara Matić (do 70 kg), Katarina Krišto (do 63 kg), Zlatko Kumrić (do 100 kg)

Kajak/kanu (2): Anamaria Govorčinović (K1), Matija Marinić (C1 slalom)

Plivanje (3): Nikola Miljenić (100 m slobodno), Jere Hribar, Jana Pavalić (50 m slobodno)

Rukomet (14): muška reprezentacija

Stolni tenis (4): Andrej Gaćina, Tomislav pucar (singl i ekipno), Filip Zeljko (ekipno), Ivana Malobabić (singl)

Streljaštvo (3): Giovanni Cernogoraz (trap), Miran Maričić, Petar Gorša (zračna puška)

Taekwondo (3): Marko Golubić (do 68 kg), Ivan Šapina (preko 80 kg), Lena Stojković (do 49 kg)

Tenis (4): Donna Vekić, Petra Martić (singl), Mate Pavić i Nikola Mektić (parovi)

Vaterpolo (13): muška reprezentacija

Veslanje (5): Martin i Valent Sinković (dvojac bez), Anton i Patrik Lončarić (dvojac na pariće), Damir Martin (samac)