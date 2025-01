Ogorčeni otac našeg europskog prvaka: 'Mom sinu nisu dali ni centa obećanog novca za zlato'

Uspješni mladi hrvatski boksač Gabrijel Veočić prošle je godine osvojio zlato na Europskom prvenstvu u Beogradu i time ostvario najveći uspjeh dosadašnje karijere. Na putu do europskog zlatza porazio je petoricu protivnika, a za sjajan uspjeh trebao je biti nagrađen s 15.000 eura. Međutim, njegov otac Pero otkrio je kako njegov sin nije dobio niti novčića za veliki uspjeh.

- Mom sinu na postolju uručena i maketa čeka u iznosu 15 tisuća dolara, od prvenstva je prošlo devet mjeseci, ali on još uvijek nije dobio ni dolara. Zar to nije nepošteno, je li to okej, pitam vas ljudi? Europska boksačka federacija (EUBC) prebacuje krivnju na Svjetsku boksačku organizaciju (IBA), oni rade obrnuto i tako u krug - napisao je Pero Veočić na svom Facebook profilu.

- Prelaskom u novu federaciju World Boxing, stvari će još manje jasne biti. Politika, novci, interesi, svi na kraju nekako zarade osim boksača koji su to najviše zaslužili. Tri treninga dnevno, kilometri trčanja, dizanje utega, boksački treninzi, sparinzi, pa ozljede, rehabilitacije, nema što dečki ne prolaze... Na kraju ‘stignu‘ svoj san, dostignu vrh Europe ili svijeta i ne dobiju što im je obećano. Šteta, mali čovjek uvijek nastrada - poručio je izbornik hrvatske boksačke reprezentacije.