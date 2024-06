Odaslana jasna poruka Hrvatskoj uoči utakmice koju čekamo: 'Pa pogledajte Luku...'

Kod nas se sve brzo i nepošteno okrene, naša nogometna reprezentacija podarila nam je toliko toga, kako ona nekadašnja 1998. tako i ova aktualna koju vodi Zlatko Dalić, a sad nakon dvije loše utakmice, jer istina je da nisu bile dobre, spremni smo tako lako isukati mačeve i sasjeći sve, od izbornika, preko Modrića do svih ostalih kao da ništa ne valjaju. Da, nisu igrali dobro protiv Španjolske i Albanije, ali sad ih nabijati na kolac nema smisla.

Kako god završila utakmica s Italijom u ponedjeljak, tim dečkima i izborniku treba čestitati i zahvaliti na svemu što su napravili, a ne cijelu njihovu veličanstvenu reprezentativnu i klupsku povijest prebrisati mokrom krpom. Naš bivši reprezentativac Tomo Šokota, igrač koji se naosvajao trofeja (pet naslova prvaka i četiri kupa s Dinamom u kojem je dvaput bio najbolji strijelac HNL-a, dva naslova prvaka i kup s Portom, prvenstvo i kup s Benficom) još kako je pozvan prokomentirati našu reprezentaciju i općenito događanja na Euru.

Ja im vjerujem

Kako ste vidjeli ove dvije naše utakmice na Euru?

– Teško je bilo što reći, svima nam je teško, malo smo razočarani jer smo imali velika očekivanja, a kad padnemo, onda nam više ništa ne valja. Svi ti dečki i izbornik su nas zadužili i treba im vjerovati. Pa Daliću se obično uvijek poklopilo, krenulo je kad je trebalo, bilo je i sreće, pa treba u to vjerovati i sad. Kritični jesmo, neki možda i previše, ali dečki se na to ne trebaju ljutiti, vjerujem da su te žešće kritike nastale iz ljubavi i emocija. Ima pretjerivanja u kritikama, ali ja vjerujem u našu reprezentaciju – kazao nam je Tomo Šokota.

Prije Eura sve je bilo puno euforije, a sad se poraz od Španjolske i remi s Albanijom doživljavaju kao tragedija kao da smo neka velesila?

– Pa mi i jesmo velesila, to smo pokazivali i pokazujemo. No splet raznih okolnosti doveo je do dva slaba rezultata, Možda smo previše izmišljali, probavali neke stvari, a sve je krenulo od te prve utakmice. Malo smo nesigurni u obrani, lako nam se ulazi u šanse za gol, je li to zbog tog veznog reda, ne znam. Kad gledam našu utakmicu, nemam sigurnost kao prije, vjerojatno je to stvar cijele momčadi, ali i individualno se moralo bolje u obrani, bilo je dosta pojedinačnih grešaka kakvih prije nije bilo. Možda fali Lovren, netko tko će unijeti tu sigurnost – kaže nam Šokota.

Na redu je odlučujuća utakmica s Italijom. Oni nas nikad nisu pobijedili, imamo li psihološku prednost zbog toga?

Luka se izobličio od tuge

– A joj, svašta smo mi govorili prije raznih utakmica, vadili podatke i statistike, bolje je ne govoriti o prošlosti da ne dobijemo po glavi. Neka dečki odigraju najbolje što mogu, neka pokušaju odmaknuti taj pritisak iako to nije lako. Dugo sam igrao nogomet i znam kako je živjeti pod pritiskom i kakve tuge poslije može biti. Gledam Luku, pa lice mu se izobličilo od tuge, želi da bude lijepo na ovom vjerojatno njegovu zadnjem velikom natjecanju. Boli ga ovo, ali boli sve igrače, izbornika i sve u reprezentaciji. Treba im dati podršku i zaboraviti utakmice sa Španjolskom i Albanijom.

U svakom slučaju treba nam pobjeda, a to nosi novi veliki pritisak, ali naši su te pritiske već puno puta imali i uglavnom uspješno rješavali?

– Ma kažem, pustimo što je bilo, te stare karte ne vrijede, ovo je nova utakmica i sad je najbolje ništa ne očekivati nego da dečki odigraju kako mogu i bit će dobro, ne trebamo još i mi stvarati dodatni pritisak, imaju ga oni dovoljno.

Treba li više prilike dati mlađima ili pustiti senatore da ovo pokušaju izgurati?

– Samo ne treba eksperimentirati. OK, Perišić nije spreman, ima igrača u lošoj formi, ali eksperimentirali smo i s igračima koji dosad nisu igrali kao što je Pongračić za kojeg mislim da je odličan, ali mislim da mlađi nisu spremni preuzeti, za svaki novi posao treba malo vremena, treba steći samopouzdanje.

Treba li riskirati protiv Talijana ili čekati svoju priliku?

– Ja bih s Talijanima čekao, pa mi smo uvijek tako igrali, a nemamo igrače za ganjanje po terenu, treba složiti najbolje što možemo i igrati pametno.

Kakav je općeniti dojam o dosad odigranim utakmicama na Euru?

– Fenomenalan, odlične utakmice, izvanredan ambijent, sjajan nogomet, golovi. Pa i one reprezentacije koje su svi smatrali zalutalima na Europsko prvenstvo, kao što su Gruzija, Slovačka, Albanija, igraju odlično kao i Slovenci. Zapravo, sve utakmice mi je gušt gledati, nema ni jedna za koju bih rekao da ću je preskočiti, a ove reprezentacije koje manje poznajem još su mi najzanimljivije.

Tko vam se čini kao najozbiljniji kandidat za naslov prvaka?

– Njemačka je doma, igra jako dobro, odlično je posložena, pa Španjolska, sviđa mi se taj izbornik i klasika, Francuzi – zaključio je Tomo Šokota.