VIDEO Englezi se prisjetili poraza od vatrenih: 'Najgora individualna predstava u povijesti'

Kao da je jučer bilo: Perišić je za izjednačenje pogodio u 68., a u finale nas svojim golom odveo Mandžukić u 109. minuti. Hrvatska reprezentacija porazila je Englesku s 2:1 i ušla u finale Svjetskog prvenstva.

Jedan navijač s Otoka objavom se prisjetio nastupa Jordana Hendersona, kojeg je nazvao 'najgorom individualnom izvedbom u povijesti nogometa'. Video prikazuje greške reprezentativca tijekom utakmice protiv vatrenih.

The worst individual performance in Football history. pic.twitter.com/asdFTn1zuC — Ⓜ️🅿️ (@PapaPincus) November 26, 2022

Snimka je objavljena nakon blijede predstave izabranika Garetha Southgatea protiv SAD-a (0:0) na Svjetskom prvenstvu u Kataru sinoć, u kojoj je zaigrao i Henderson, pa su neki korisnici povezali nastupe zbog tajminga.

Dio njih smatra kako kapetan Liverpoola nije odigrao dobar susret, drugi su manje kritični.

Foto: Peter Cziborra/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group B - England v United States - Al Bayt Stadium, Al Khor, Qatar - November 25, 2022 England's Jordan Henderson in action with Antonee Robinson and Yunus Musah of the U.S. REUTERS/Peter Cziborra Photo: Peter Cziborra/REUTERS

- Ovo nije bilo s jučerašnje utakmice pa prestani obmanjivati ljude - napisao je jedan.

- Što Henderson radi u toj ekipi? Potrošeno mjesto - dodao je drugi, nezadovoljan nastupom nogometaša.

- Kane je imun na kritike. Ovo me čini tako sretnim - napisao je treći, koji vjerojatno smatra da ni ostali igrači nisu bolji.

Engleska se nalazi na vrhu svoje skupine s trenutno četiri boda.