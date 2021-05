Novi problemi za Filipa Hrgovića? Hrvatski boksač mogao bi biti kolateralna žrtva

Baš kada su boksački fanovi uživali u činjenici da bi se 14. kolovoza trebao održati dugoočekivani meč između Anthonyja Joshue i Tysona Furyja – borba za neospornog teškaškog prvaka svijeta – čini se da će se na taj meč dvojice Britanaca morati čekati puno dulje.

S nepovoljnom informacijom za organizaciju tog meča vrijednog 155 milijuna USD javio se Bob Arum, promotor Tysona Furyja koji će morati 24. srpnja organizirati treći dvoboj svoga štićenika i Deontaya Wildera. A na to ga sili odluka arbitražnog suca kojem se Wilder požalio i koji je procijenio da je Fury dužan Amerikancu dati priliku za uzvrat.

Ta dvojica teškaša prvi su se put borila potkraj 2018. i ta je borba završena neodlučeno. Potom su se sučelili u veljači 2020. u Las Vegasu kada je lajavi Britanac nokautirao Amerikanca, kojemu sada smeta što više nije u priči.

Kako je to još jedan dokaz da je u profesionalnom boksu više biznisa nego iskonskog sporta i ovaj spor može se riješiti novcem. Dovoljno je da Fury plati Wilderu odštetu, a da on pismeno pristane na to da se bori s pobjednikom meča Fury – Joshua. No, kako su u pitanju trojica velikih boksača, pa tako i trojica promotora, previše je jarčeva na jednom brvnu da bi sve to prošlo tako glatko.

Bude li doista odlukom arbitražnog suca odgođen meč Joshue i Furyja, sve to moglo bi utjecati i na karijeru Filipa Hrgovića. Name, pobijedi li on u eliminacijskom meču za prvog IBF-ova izazivača, priliku za juriš na svjetski naslov naš bi teškaš mogao čekati dulje nego što se mislilo.