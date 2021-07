Nogometaš i lijepa Hrvatica u glavnoj ulozi: Dobili ovacije tisuća na tribinama

Minnesota United i San Jose podijelili su bodove (2:2) u susretu 11. kola američke MLS lige, no ono što je obilježilo ovu utakmicu jest prosidba koja je uslijedila nakon posljednjeg sučeva zvižduka.

Naime, Hassani Dotson, igrač Minnesote United, pozvao je svoju djevojku Petru Vučković na igralište te potom pred iznenađenim domaćim navijačima kleknuo, izvadio prsten te ju zaprosio.

SHE SAID YES 💍



CONGRATS TO HASSANI AND PETRA pic.twitter.com/Jl5fYxP01M