Njemačka i Španjolska odigrale su neriješeno: Evo zašto su to odlične vijesti za Hrvatsku

U pravom nogometnom klasiku, Njemačka i Španjolska odigrale su neriješeno 1:1 u sklopu skupine E, radi se o drugom kolu grupne faze svjetskog prvenstva.

U prvom dijelu gledatelji nisu vidjeli golove, dok su u nastavku zabili Alvaro Morata i Niclas Fullkrug. Nijemci su nakon šokantnog poraza od Japana osvojili prvi bod. S obzirom na to da Furija ima četiri, a Japan i Kostarika po tri boda, u zadnjim utakmicama svi mogu proći u osminu finala te su ujedno svi potencijalni vatrenih.

Najveće šanse ima Španjolska, dok je Njemačka na rubu ispadanja jer ima tek jedan bod. Ova skupina je vrlo važna i za Hrvatsku jer se križamo s dvije prvoplasirane ekipe ako prođemo grupu, ovisno koji ćemo biti.

Ako ostanemo na prvoj poziciji onda ćemo, kako stvari stoje, najvjerojatnije ići na Japan što je svakako puno bolji izbor nego da recimo, idemo na Njemačku.

