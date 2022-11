Kanadskog izbornika pitali je li požalio izjavu kojom je motivirao igrače: 'Ne, ne mislim'

Izjava kanadskog izbornika Johna Herdmana nakon poraza od Belgije, u kojoj je rekao da će 's****** Hrvatsku' bila je glavna tema uoči sraza koji je završio lakom pobjedom Hrvatske 4:1.

Iako su Kanađani prvi poveli i došli do prvog povijesnog pogotka na svjetskim prvenstvima, to im nije puno pomoglo jer se Hrvatska vratila i s golovima Kramarića, Livaje i Majera došla do uvjerljive pobjede. Junak večerašnje utakmice Andrej Kramarić, dao je izjavu nakon susreta u kojoj se zahvalio Hermanu na motivaciji te da je Hrvatska pokazala 'tko je koga je koga s*****'.

Herdmana su nakon utakmice pitali je li pogriješio s tim komentarom na što je on odgovorio: 'Ne, ne mislim'.

- Postoji poštovanje prema Hrvatskoj, mi smo tu da guramo koliko možemo - rekao je i dodao da je mogao drugačije reagirati tada, no i da će 'primiti sve udarce'.

- Nije bilo lako Hrvatskoj protiv nas u prvih tridesetak minuta. Tada smo odigrali na razini najboljih svjetskih reprezentacija. Nažalost, drugi primljeni pogodak je prelomio utakmicu. Tada smo morali sve staviti na napad, a znano je kako je Hrvatska ponajbolja na svijetu u tranziciji. Kažnjavali su nas, protiv takvih kvalitetnih nogometaša ne smiješ raditi greške, a mi smo ih radili - rekao je kanadski izbornik Herdman, ali je ipak izrazio zadovoljstvo svojim igračima.

- Unatoč porazu ja sam ponosan na svoje igrače. Odigrali smo još jednu dobru utakmicu, a ispred nas je još jedna. Želimo se pokazati u najboljem svjetlu i protiv Maroka. Pišemo djeliće nogometne povijesti naše zemlje. Lijepo je to, ponosni smo na to - rekao je.

Kramarić igrač utakmice

S dva postignuta gola u 4-1 pobjedi hrvatske nogometne reprezentacije protiv Kanade, Andrej Kramarić je sasvim zasluženo izabran za igrača utakmice.

Nakon što je u susretu protiv Maroka nagradu z igrača utakmice dobio Luka Modrić, ovoga puta je to priznanje dobio Kramarić.

"Sretan sam i ponosan s dva gola. Bila je to bitna utakmica, nismo super krenuli primili smo rani gol. Bio je to šokantan početak. Ali pokazali smo ono što pokazujemo i prijašnjih godina, karakter, da smo prava ekipa i da igramo najbolje kada je to najteže."

Hrvatska uoči zadnjeg kola vodi sa četiri bod koliko ima i Maroko, Belgija je na tri, a Kanada je ostala bez ikakvih izgleda za prolaz s dva poraza.

"Očekuje nas iznimno bitna utakmica, svi znamo da se radi o jednoj od najboljih ekipa na svijetu, svaka sekunda može odlučivati. Sada se moramo dobro odmoriti i pripremiti za Belgiju."

"Uvijek krećemo isto u utakmicu, to je nogomet. Neki put krene bolje, neki put loše. Bez obzira o kojoj se utakmici radi, pokušavaš biti maksimalno spreman, ali to što se neki put drugačije odvije, jednostavno lopta je okrugla."

'Ovo je čudo, takav igrač rodi se jednom u 50 godina! Dalić? Njega nitko nikad neće skinuti!'

