Ništa bez Sose, vatreni asistirao za pobjedu Stuttgarta u 98. minuti

Nogometaši Bayerna uvjerljivo su na svojoj Allianz Areni, u dvoboju 14. kola Bundeslige, svladali Werder 6-1 i time dodatno učvrstili prvo mjesto na ljestvici.

Utakmica je riješena već nakon prvog poluvremena kada su Bavarci imali prednost od 4-1. Prvo ime susreta bio je Serge Gnabry koji je postigao polovicu Bayernovih pogodaka, dok su po jedan dodali Musiala, Goretzka i 17-godišnji Tel. Na drugoj strani jedini je strijelac bio Jung.

Bayernu je ovo bila ukupno deveta pobjeda u nizu, u svim natjecanjima (Bundesliga, DFB Pokal i Liga prvaka), odnosno, peta u domaćem prvenstvu. Josip Stanišić nije konkurirao za ovaj dvoboj, dok Gabriel Marušić nije ulazio u igru za Bayern.

Foto: Andreas Gebert/REUTERS Soccer Football - Bundesliga - Bayern Munich v Werder Bremen - Allianz Arena, Munich, Germany - November 8, 2022 Bayern Munich's Jamal Musiala, Leon Goretzka, Manuel Neuer and Ryan Gravenberch celebrate after the match REUTERS/Andreas Gebert DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO. Photo: Andreas Gebert/REUTERS

Stuttgart je golom u 98. minuti Mavropanosa pobijedio na domaćem terenu Herthu 2-1. Bila je to tek treća ligaška pobjeda u sezoni Stuttgarta, a asistent za pobjednički pogodak bio je hrvatski reprezentativac Borna Sosa.

Prije toga je Stuttgart poveo već u trećoj minuti golom Guirassyja, dok je u 19. izjednačio Lukebakio. Stuttgart je skočio na 13. mjesto ljestvice. Za berlinsku momčad od 61. minute je zaigrao Ivan Šunjić.

Treću pobjedu u sezoni upisao je i Bochum svladavši Borussiju (M) 2-1. Poveo je domaćin 2-0 golovima Antwi-Andjeija i Hoffmana u prvih jedanaest minuta. Borussia (M) je smanjila u 62. golom Plee, a u 82. je i izjednačila, no nakon oglašavanja VAR-a pogodak za 2-2 je poništen.

Ostale utakmice ovog kola odigrat će se u srijedu, a sastaju se Koeln - Bayer, Leipzig - Freiburg, Union Berlin - Augsburg, Eintracht - Hoffenheim i Schalke - Mainz.

Bundesliga, 14. kolo:

Bayern - Werder 6-1 (Musiala 6, Gnabry 22, 28, 82, Goretzka 26, Tel 84 / Jung 10)

Bochum - Borussia (M) 2-1 (Antwi-Andjei 7, Hofmann 11 / Plea 62)

Stuttgart - Hertha 2-1 (Guirassy 3, Mavropanos 90+8 / Lukebakio 19)

Wolfsburg - Borussia (D) 2-0 (Van de Ven 6, Nmecha 90+1)