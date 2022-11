Hrvatski reprezentativac poslije SP-a ima novi klub, poznato za kakvu odštetu odlazi u Serie A

Sjajni lijevi branič Borna Sosa neće još dugo biti član njemačkog prvoligaša Stuttgarta koji se i ove sezone bori s krizom rezultata te opstankom u Bundesligi.

Sky sportov novinar Florian Plettenberg je napisao da će Sosa poslije katarskog SP-a gotovo pa sigurno promijeniti klupsku adresu, a najviše se sada spominju klubovi iz Serie A. Za bivšeg Dinamovca su zainteresirani Pašalićeva Atalanta te Brozovićev milanski Inter koji nije zadovoljan Robinom Gosensom.

Borna se odlično uklapa u sustav Simonea Inzaghija pa bi bio odlično riješenje na lijevoj strani talijanskog doprvaka.

- Stuttgart ga mora prodati zbog financijske situacije te očekuje dobiti između 15 i 25 milijuna eura, ovisno o njegovom nastupu na Svjetskom prvenstvu. I to će biti zamjena, a Jakov Medić je i dalje želja kluba - objavio je Plettenberg.

