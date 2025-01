Nijemci navijaju za nas! Pogledajte što su poručili nakon što smo demolirali Francuze

Hrvatska muška rukometna reprezentacija plasirala se u finale Svjetskog prvenstva 31-28 (18-11) pobjedom protiv Francuske u punoj zagrebačkoj Areni. Zvonimir Srna i Marin Jelinić zabili su po sedam golova za Hrvatsku, Dominik Kuzmanović je sakupio 15 obrana, dok je Dika Mem s osam golova bio najefikasniji kod Francuske. Ovom pobjedom Hrvatska je osigurala svoju šestu medalju sa svjetskih prvenstava u povijesti, a prvu nakon 12 godina kada je bila brončana u Španjolskoj.

Bio je to posljednji susret koji za hrvatsku reprezentaciju na domaćem tlu igra kapetan Domagoj Duvnjak. Nakon ovog turnira napušta nacionalnu momčad, ali nastavit će nastupati za THW Kiel. U njemačkom klubu igra od 2014. godine i postao je njihova živuća legenda. Bundesligaš mu je nakon sjajne pobjede posvetio objavu.

"Nevjerojatno! Dule će u nedjelju s Hrvatskom igrati za svoje prvo zlato na svjetskim prvenstvima. Uzmi krunu", napisao je Kiel na Instagramu uz Duvnjakovu fotografiju. Tijekom čitavog se prvenstva kapetan muči s ozljedom lista. Ipak, Sigurdsson ga drži u momčadi i koristi u prijelomnim trenucima utakmice. Duvnjaka su podržali i njemački navijači. "Kakva bi to priča bila, od tragičnog početka s ozljedom do zlata?! On to zaslužuje", jedan je od komentara.

Za Hrvatsku je ovo peti ulazak u finale, dosada je osvojila jedno zlato (2003. u Portugalu) te tri srebra (Island 1995., Tunis 2005. i Hrvatska 2009.). Hrvatska će u finalu u nedjelju u Oslu od 18 sati igrati protiv pobjednika susreta Danska - Portugal koji je na programu u petak.