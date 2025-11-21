Nezamisliv novac: Nećete vjerovati za koliko su prodana TV prava na Ligu prvaka

Uefa je pod vodstvom predsjednika Aleksandera Čeferina osigurala ključan dio svoje budućnosti – televizijska prava za novo razdoblje Lige prvaka. Bilo je najava da će u cijelu priču ući globalni streaming divovi kao što su Netflix ili Amazon, prava je i za ciklus od 2027. do 2031. godine ponovno osigurala Telefónica. Španjolski telekomunikacijski gigant nadmašio je konkurente, a prijenosi će i dalje ići preko njihove platforme Movistar. Cijeli paket Uefinih natjecanja kupljen je za oko 1,5 milijardi eura.

Miguel Ángel Gil, izvršni direktor Atlético Madrida, nedavno se pohvalio kako je Superliga 'mrtav projekt', dodajući da je upravo dogovor oko televizijskih prava dokaz uspješne suradnje klubova i Uefe. Prema njegovim riječima, novi modeli raspodjele prihoda i prodaje TV prava potpuno su suprotni onome što je zagovarala Superliga.

Dakle, u Španjolskoj se ništa po tom pitanju neće promijeniti, Telefónica će i u novom ciklusu imati monopol nad svim ključnim Uefinim natjecanjima, Ligi prvaka, Europskoj ligi, Konferencijskoj liga, Ligi prvaka mladih i Superkupom.

Ono što je najvažnije je da je ovom prodajom TV prava na europska klupska natjecanja za Španjolsku ideja Superlige ozbiljno narušena i da će i dalje najvažnije, natjecanje, Liga prvaka, i dalje opstati.