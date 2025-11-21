Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 78
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
LETE PARE...

Nezamisliv novac: Nećete vjerovati za koliko su prodana TV prava na Ligu prvaka

UEFA EURO 2028 launch
James Manning/PRESS ASSOCIATION
Autor
Robert Junaci
21.11.2025.
u 10:45

Bilo je svakakvih nagađanja, ali sve ostaje po starom, osim što je Uefa napunila blagajnu i zatvorila vrata zagovornicima Superlige

Uefa je pod vodstvom predsjednika Aleksandera Čeferina osigurala ključan dio svoje budućnosti – televizijska prava za novo razdoblje Lige prvaka. Bilo je najava da će u cijelu priču ući globalni streaming divovi kao što su Netflix ili Amazon, prava je i za ciklus od 2027. do 2031. godine ponovno osigurala Telefónica. Španjolski telekomunikacijski gigant nadmašio je konkurente, a prijenosi će i dalje ići preko njihove platforme Movistar. Cijeli paket Uefinih natjecanja kupljen je za oko 1,5 milijardi eura.

Miguel Ángel Gil, izvršni direktor Atlético Madrida, nedavno se pohvalio kako je Superliga 'mrtav projekt', dodajući da je upravo dogovor oko televizijskih prava dokaz uspješne suradnje klubova i Uefe. Prema njegovim riječima, novi modeli raspodjele prihoda i prodaje TV prava potpuno su suprotni onome što je zagovarala Superliga.

Dakle, u Španjolskoj se ništa po tom pitanju neće promijeniti, Telefónica će i u novom ciklusu imati monopol nad svim ključnim Uefinim natjecanjima, Ligi prvaka, Europskoj ligi, Konferencijskoj liga, Ligi prvaka mladih i Superkupom.

Ono što je najvažnije je da je ovom prodajom TV prava na europska klupska natjecanja za Španjolsku ideja Superlige ozbiljno narušena i da će i dalje najvažnije, natjecanje, Liga prvaka, i dalje opstati.
Ključne riječi
UEFA Čeferin UEFA Champions League

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja