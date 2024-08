Nevjerojatnog Šveđanina uspoređuju s Boltom, a zbog jedne tajne vlada atletikom

U jedinom muškom finalu večeri dominirao je fenomenalni Šveđanin Armand Duplantis (24), on je sve visine na kojima se pojavljivao svladavao iz prvog pokušaja, a zlato je obranio s preskočenih 6.00 metara. Potom je postavio i novi olimpijski rekord od 6.10 metara, dok je svjetski rekord na visini od 6.25 metara postavio iz trećeg pokušaja. Srebro je osvojio iskusni Amerikanac Sam Kendricks sa 5.95 metara, a broncu Grk Emmanouil Karalis (24) sa 5.90 metara.

"Želio sam napraviti ovo od svoje treće godine. Još dok sam bio u pelenama i počinjao s treninzima u svom dvorištu želio sam biti najveći ikada i srušiti svjetski rekord. Još mi se dojmovi nisu slegli, imam dojam da haluciniram i nisam siguran da je sve ovo stvarno. Da, jasno mi je da je ovo početak nove ere u skoku s motkom", rekao je Mondo, kako ga od milja zovu, nakon što je prvi put srušio svjetski rekord u skoku s motkom. Uskoro su počele usporedbe s velikim Usainom Boltom koji je u svojim najboljim dominacijama uspostavio apsolutnu dominaciju u utrkama na 100 i 200 metara.

"Nikog ne krivim zato što očekuje da ću imati ludu karijeru poput Usaina Bolta. Nastojat ću promovirati sport koliko god mogu, a najbolji način jest visoko skačući. Nikad nisam očekivao da ću se naći u toj poziciji i da će ljudi govoriti o meni kao o osobi koja predstavlja atletiku. Samo sam skakač s motkom i moja disciplina istodobno je čudna i posebna. Volim je i drago mi je da su je mnogi zbog mene počeli pratiti. Nevjerojatno mi je to da je barem nakratko postala centralni događaj atletskih natjecanja. Ako sam uspio u tome, mogu reći da sam ostvario svoje snove. No ne bih se zanosio pričama o tome da predstavljam atletiku. Ne razmišljam o tome, moram razmišljati o protivnicima", rekao je švedski atletičar BBC-ju na pitanje o statusu zvijezde.

Ono što izdvaja Duplantisa je brzina njegovog zaleta. Udaljenost od 100 metara, poput kakvog sprintera, može istrčati za čak 10.57 sekundi, a vjeruje da tu brojku može još spustiti. Ono što se ističe, jest ljubav koju ima prema sportu kojim se bavi.

"Ne mogu objasniti zašto volim nešto. Jednostavno to volim. Možda je riječ o tome, kada se zaljubite u sport, da se ta ljubav produbljuje kako nastojite postati sve bolji. Koliko god da ste dobri, uvijek želite biti još bolji. Zbog toga se uvijek vraćam po još", istaknuo je sjajni Šveđanin.

Armand Duplantis rođen je 10. studenoga 1999. godine u gradu Lafayetteu u američkoj saveznoj državi Louisiani. Otac Greg Duplantis bio je američki natjecatelj u skoku s motkom, čiji je najbolji rezultat bio 5,80 metara. Trenirao je Armanda i ostale članove obitelji od djetinjstva. Njegova majka Helena, rođena Hedlund, bila je švedska sedmobojka, a nakon odlaska na studij u SAD igrala je i odbojku. Sportski talent prenio se i na novu generaciju. Armand ima dva starija brata i mlađu sestru. Najstariji Andreas kao motkaš nastupao je za Švedsku u natjecanjima za mlađe kategorije i neko vrijeme kao srednjoškolac igrao bejzbol. Antoine je također kombinirao bejzbol i skok s motkom, no na kraju se odlučio za bejzbol te ga je vrlo uspješno igrao na sveučilištu. Sestra Johanna trenutačno je uspješna motkašica koja se natječe u američkom srednjoškolskom sportskom sustavu. Trenirati je počeo s tri godine na zaletištu u obiteljskom vrtu.

"Skok s motkom zbog zaletišta u obiteljskom vrtu oduvijek mi je bio dio svakodnevice. Bilo mi je sasvim normalno vratiti se iz škole i otići odraditi nekoliko skokova, kao što bi nekome drugome bilo normalno ganjati loptu. Bio sam u posebnoj poziciji i zbog nje sam danas tu gdje jesam. Zaljubio sam se u sport u vrlo ranoj dobi i postao dobar u njemu u vrlo ranoj dobi, prije nego što sam postao brz i jak. Kada se to dogodilo, moji rezultati su eksplodirali', rekao je Armand dodavši:

"Kao dijete skakao bih na fotelju, a motku mi je glumila metla. Pokazivao sam veliku sklonost skoku s motkom, a igrao sam bejzbol i nogomet. Bio sam tako lagan da nisam mogao saviti motku pri skoku. Kad sam imao sedam godina, naručili smo posebne motke kako bih mogao trenirati..."

Postigao je najbolje rezultate ikada u svim dobnim skupinama od sedam do 12 godina te od 17 godina do seniorskog svjetskog rekorda. Uz oca, s njime je intenzivno radila majka te se brinula za pravilnu prehranu. Kao jedan od razloga za nagli napredak u rezultatima ove godine spomenuo je promjenu prehrane i odustajanje od tulumarenja, što je činio tijekom ranih studentskih dana. Uz roditeljski trening, Armand je analizirao snimke uspješnih skakača i pokušavao primijeniti ono što je uočio pri treningu. Uzor mu je postao Renaud Lavillenie.

"Kada sam imao 10, 11, 12 godina, Renaud je bio skok s motkom. Kad god bi netko pomislio na skok s motkom, pomislio bi na njega. Bio mi je idol i želio sam biti poput njega. Prvi put sam ga vidio kad sam imao otprilike 13 godina. Bio sam navijač koji je htio sliku s njime. Prvi put sam se natjecao protiv njega 2017. godine. Tijekom godina postali smo prijatelji, postao mi je nešto poput mentora", istaknuo je Duplantis.

Premda je odrastao u SAD-u, Duplantis je odlučio predstavljati Švedsku, državu u kojoj se rodila njegova majka, zbog čega je imao dvojno državljanstvo. Stariji brat Andreas već je nastupao za Šveđane, no Armand se u početku namjeravao natjecati pod američkom zastavom. Švedski atletski savez redovno prati rezultate svih mladih natjecatelja koji imaju pravo nastupati za Švedsku od njihove 14. godine. Uvidjevši da se radi o nesvakidašnjem talentu, obratili su se obitelji kako bi ih pridobili. Predstavili su im ciljeve i uvjerili ih da će se Armand lakše probiti do međunarodne natjecateljske razine iz švedske konkurencije, a ocu su ponudili trenersko mjesto. Armand je prvi put pod švedskom zastavom nastupao na Svjetskom prvenstvu mladih 2015. godine u Caliju u Kolumbiji. Osvojio je zlato.

Duplantis je nastupio na Svjetskom prvenstvu u atletici koje je 2017. godine održano u Londonu. U kvalifikacijama je preskočio 5,70 metara i plasirao se u finale, u kojem je završio kao deveti s rezultatom 5,50 metara. Zlato je osvojio Lavillenie. No odnos snaga promijenio se već sljedeće godine na Europskom prvenstvu u Berlinu. Duplantis je osvojio zlato s pobjedničkih šest metara i pet centimetara, ispred Timura Morgunova i Renauda Lavillenieja. Na Svjetskom prvenstvu u Dohi 2019. godine otišao je korak natrag. U finalu je preskočio 5,97 metara, isto kao i američki motkaš Sam Kendricks koji je te godine osvojio i Dijamantnu ligu, no zbog više pokušaja ostao je na drugom mjestu. Njegova dominacija počet će s Olimpijskim igrama u Tokiju, gdje je osvojio zlato. Zatim je 2022. godine došao do svjetsko i europskog zlata, a ta je odličja uspješno obranio 2023. godine u Budimpešti, odnosno 2024. godine u Rimu. Sada je u Parizu novim olimpijskim zlatom nastavio ispisivati stranice svoje briljantne karijere.

