Sandra nakon bronce objavila velike vijesti: Poslije Tokija bila sam tužna, mnogi bi odustali...

Hrvatska atletičarka Sandra Elkasević osvojila je brončanu medalju u bacanju diska na Olimpijskim igrama u Parizu s hicem od 67.51 metara. Isti rezultat, ali s boljim drugim hicem imala je i srebrna Kineskinja Bin Feng, dok je Amerikanka Valarie Allman obranila naslov osvojen prije tri godine sa 69.50 metara.

Za Elkasević je ovo treće olimpijsko odličje u karijeri, nakon zlata u Londonu 2012. i Rio de Janeiru 2016., dok je prije tri godine u Tokiju bila četvrta. Zanimljivo, Elkasević je i na svojim četvrtim Igrama najbolji hitac izvela u trećoj seriji, tako je bilo i u trijumfalnim izvedbama u Londonu i Riju kao i u "nesretnom" Tokiju.

- Osjećaj je predivan, dva zlata i bronca, opet me stavlja da sam najbolja diskašica "in the field" iako je Valarie Allman danas postala olimpijska pobjednica i to dvostruka, ja sam dvostruka i brončana medalja. Nakon Tokija sam bila užasno tužna, mnogi bi odustali, bio je težak povratak. No ja sam vjerovala - rekla je Sandra u razgovoru za HRT.

- Ovo je treća medalja za Hrvatsku na Dan pobjede. Znajte Hrvati da sam dala sve od sebe, volim vas i borit ću se. I rekla sam curama, pošto me nisu pustile da pobijedim ovaj put, moram dalje. Los Angeles 2028. - vidimo se - izjavila je Elkasević.

- Prvi hitac je bio dovoljno dobar da uđem u Top 8, drugi sam baš previše željela. Treći sam išla strpljivo do kraja, mislim da sam mogla baciti 68.50, da sam mogla osvojiti srebro, dodaje.