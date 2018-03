Novakovoj supruzi neće se svidjeti savjet koji je Becker dao Đokoviću

Novak Đoković nezaustavljivo pada na ATP ljestvici. Nakon što je cijelu prošlu godinu bio u padu, početkom 2018. godine odlučio je otići na operaciju lakta, u povratku je svojim navijačima, ali prije svega sebi, priredio još jedno neugodno iznenađenje. Na prvoj prepreci u Indian Wellsu izgubio je od 109. tenisača svijeta, Japanca Tara Daniela sa 6:7 (3), 6:4, 1:6.

Mnogi se pitaju je li Novakovo vrijeme prošlo, hoće li se ikada više vratiti u sam vrh.

Jedan od njih je i Boris Becker, njegov bivši trener, koji mu je dao savjet kako do prvog mjesta na ljestvici. No, on zvuči pomalo nevjerojatno jer je rekao da bi trebao manje družiti sa svojom obitelji.

- Ja znam da je on obiteljski čovjek i da je sretan. Međutim, ako se želi vratiti na prvo mjesto ljestvice, onda mora manje vremena provoditi sa suprugom i djecom te se u potpunosti posvetiti tenisu. Želite li biti dobri, onda morate biti usredotočeni samo na ovaj sport, poručio je Becker te dodao:

- Đoković je pametan, zna on što mora napraviti. A to se zove žrtva.