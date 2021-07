Nevjerojatan uspjeh Hrvatske: Nitko u svijetu ovo nije napravio u posljednjih 113 godina!

Nakon 17 godina i apstinencije s podija na trima Igrama Hrvatska će opet imati tenisku olimpijsku medalju, i to u konkurenciji muških parova. I ne samo to, obje naše kombinacije, Čilić/Dodig i Pavić/Mektić ušle su u finale, a to znači da ćemo imati zlato i srebro!

A koliko je ovo velik uspjeh hrvatskog tenisa, svjedoči i sljedeći podatak: ovo je prvi put od početka Open ere (od 1968.) u tenisu da se u muškom finalu nađu parovi iz iste zemlje.

Prije Open ere to se dogodilo samo dva puta, 1904. finale su igrali Amerikanci, a 1908. godine finale su igrali Englezi. Dakle, dugih 113 godina nikome nije uspjelo ovo što je Hrvatska napravila. No, uspjeh našeg para ipak je veći jer je tenis na početku prošlog stoljeća izgledao sasvim drukčije, a konkurencija je bila manja.

Finale muških parova u kojem će Marin Čilić i Ivan Dodig igrati protiv Mate Pavića i Nikole Mektića na rasporedu je sutra rano ujutro po našem vremenu (točna satnica još se ne zna). Ponavljamo, Hrvatska će osvojiti zlato i srebro!

