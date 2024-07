'Ne treba bježati od toga da nam je tenis u krizi. Ovo je najveći problem, a odnosi se na Čilića i Goju'

Hrvatski tenis ove je godine u Wimbledonu, na trećem Grand Slamu sezone, zastupljen samo s tri predstavnika – dvije tenisačice (Donna Vekić i Petra Martić) i jednim tenisačem (Borna Ćorić). Ništa bolje nije bilo ni prethodne tri godine kada smo također imali po tri predstavnika u glavnom ždrijebu tenisača i tenisačica. Ista postava naših igrala je lani, a 2022. godine igrali su Jana Fett, Petra Martić i Donna Vekić, a 2021. godine Marin Čilić, Ana Konjuh i Petra Martić.

Puno je ozljeda...

Prije deset godina, na turniru 2014. godine, u glavnom ždrijebu imali smo tri tenisača (Čilić, A. Pavić, Karlović) i čak pet tenisačica (Martić, Tomljanović, Vekić, Lučić-Baroni i Konjuh). U posljednjih deset godina samo smo još jednom imali osam predstavnika – 2016. godine. Nisu loše bile ni 2017. i 2018. godina, kada smo imali po sedam predstavnika.

– Ne treba bježati od činjenice da nam je tenis u krizi. Ali, nije to samo kriza rezultata, već je problem što je većina naših igrača ozlijeđena ili nedovoljno oporavljena. Tu prije svega mislim na Čilića i Goju. U ženskim kvalifikacijama imali smo ove godine u Wimbledonu čak pet igračica, ali nažalost nijedna se nije probila u glavni turnir. To su sve redom mlade igračice i uvjeren sam da ćemo za nekoliko godina u ženskom dijelu ždrijeba imati četiri-pet tenisačica. Martić i Vekić su konstanta i samo je pitanje dana tko će im se pridružiti – rekao je Goran Ivanišević, jedini hrvatski pobjednik ovog turnira, davne 2001. godine.

Što se tiče tenisačica, najdalje u posljednjih deset godina što je netko od naših otišao bilo je četvrto kolo. Uspjelo je to Ani Konjuh 2017., Donni Vekić 2018. te Petri Martić 2019. i 2022. godine. Nakon odustajanja Bjeloruskinje Sabalenko otvorio se ove godine ždrijeb Donni Vekić, koja bi se lako mogla naći u četvrtom kolu, a to znači u drugom tjednu. Osječanka će u drugom kolu danas igrati protiv Ruskinje Andrejeve, koju sigurno može pobijediti, a onda bi je za ulazak u drugi tjedan trebala čekati Ukrajinka Dajana Jastremska, 27. igračica svijeta. Jastremska igrala je jednom u 4. kolu, 2019. godine. Za najbolji plasman u karijeri, što se tiče Wimbledona, igranje u četvrtfinalu, Vekić bi morala pobijediti neku do igračica iz top 15, a u ovom dijelu ždrijeba to je Ruskinja Kasatkina, koja je 2018. igrala među osam najboljih.

Muški tenis u zadnjih je deset godina imao sjajne rezultate koje je uglavnom ostvarivao Marin Čilić. Igrao je triput zaredom u četvrtfinalu (2014., 2015. i 2016. godine), a onda je 2017. godine igrao u finalu i nakon što je vodio u 2:0 u setovima, na kraju je izgubio do Rogera Federera. To je ujedno bio i posljednji put da je netko od naših tenisača igrao u drugom tjednu Wimbledona.

Imali smo troje i 2001.

U godini kada je Goran Ivanišević osvojio turnir 2001. godine imali smo u glavnom ždrijebu muškog turnira još samo Ivana Ljubičića, koji je ispao u 1. kolu od njemačkog tenisača Rainera Schuttlera (6:7, 6:7, 5:7). U ženskoj konkurenciji igrala je tek Iva Majoli, koja nije prošla dalje do prvog kola, gdje ju je zaustavila Amerikanka Shaughnessy (6:7, 3:6). Ne bismo imali ništa protiv da se isti scenarij ponovi ove godine pa da recimo Vekić osvoji turnir...