Ne igramo dobro, ne izgledamo dobro. Izbornik je miran, ali ovo su razlozi zašto ne bi trebao biti

Rukometaši Hrvatske još su nas jednom razočarali na olimpijskom turniru. Nakon što smo sretno i spretno pobijedili Japan u prvom kolu (30:29), u drugom smo izgubili od Slovenije (29:31). I umjesto da nakon dva kola imamo osiguranu ulaznicu za Lille gdje se igra nokaut faza, od četvrtfinala nadalje, naši će rukometaši morati napraviti pravi mali pothvat da se nađu među osam najboljih. Naime, sada nam slijede tri jake utakmice, redom protiv Njemačke, Švedske i Španjolske. Da bismo preskočili Sloveniju koja je sada u prednosti zbog pobjede u međusobnom susretu, moramo pobijediti jednu od te tri utakmice, ako ne i dvije.

Možemo li? Ovako kako igramo i kako izgledamo, to je gotovo nemoguća misija. A sve je lijepo počelo, vodili smo s 5:1 i 9:5, a onda je Uroš Zorman, izbornik Slovenije, vidio gdje je pogriješio. Umjesto sporih Mačkovšeka, Dolenca i Bombača uveo je super brze Zarabeca i Vlaha, a Janca prebacio s krila na desnog vanjskog. I čim su Slovenci ubrzali, mi smo se "ugasili". Na poluvremenu je već bilo 13:13, još smo se koliko-toliko držali do 21:21, da bi Slovenija otišla na nedostižnih plus pet (25:30). Tračak nade bio je kada smo dobili sedmerac za minus jedan, kod 23:25, ali je Šoštarićev udarac obranio Ferlin.

– Počeli smo jako dobro, čitali smo igru suparnika i lako smo ih kažnjavali pogotcima iz kontre. Ali, korak po korak, gubili smo disciplinu. Šut nam nije bio dobar. Razbranili smo njihova vratara. Nakon crvenog kartona se prelomilo. Imali smo puno isključenja. Trebalo je biti dosuđeno više sedmeraca za nas. Naši kružni napadači bili su pod stalnim prekršajima. Sve je bilo teško i trebali smo bolje odigrati. U drugom poluvremenu nismo bili spremni na njihove napade. Promijenili smo obranu i pokušali ih poremetiti, ali nismo uspjeli. Svi smo trebali dati više. Ovo je bilo razočaravajuće – rekao je Dagur Sigurdsson, izbornik Hrvatske.

Dojam je da je Sigurdsson miran nakon još jednog lošeg nastupa. A ne bi trebao biti. Za sada to ne izgleda ni približno dobro kao na kvalifikacijskom turniru za odlazak na ove Igre. Veliki je problem igra u obrani, pogotovo u sredini. Da, ali smo u Hannoveru, na kvalifikacijskom turniru imali Jakova Gojuna. Njegovo bi iskustvo ovdje jako dobro došlo. No, Dagur je poveo mlađeg Grahovca. Koliko je to dobar potez bio pokazuje podatak o tome koliko smo pogodaka primili u dvije utakmice – 60.