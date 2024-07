Nazire se scenarij kakvom su se nadali u Dinamu: Velikan ne odustaje, a prava ponuda tek treba sjesti

Nastavlja se, bolje rečeno, tek se zahuktava priča oko transfera Danija Olma iz redova njemačkog RB Leipziga. Poznato je, do subote je vrijedila klauzula u njegovu ugovoru s Nijemcima, a po kojoj ga se moglo dovesti za 60 milijuna eura. Ta je klauzula stvar prošlosti, a Olma ugovor s Leipzigom vezuje do lipnja 2027. godine. Dojam je da mu se ne žuri s transferom, ali u prvi plan ponovno je ušla Barcelona.

Nekadašnji je igrač Dinama u Zagreb stigao 2015. upravo iz Barcine omladinske škole. Dinamo stoga sada ima pravo na 20 posto od Leipzigove zarade na transferu, poznata nam je računica da bi u slučaju cijene od 60 milijuna eura, točno 6.2 milijuna otišlo put Maksimira. Podsjetimo, plavi su ga 2020. prodali za 29 milijuna eura, Leipzig bi na njemu zaradio 31 milijun.

No, pravo je pitanje koliko će iznositi konačna odšteta koju će netko platiti za novopečenog europskog prvaka sa Španjolskom. Kako javlja njemački Sky, prva ponuda koju je Barcelona službeno poslala na adresu Leipziga za Olma jest - odbijena. Prema njihovim saznanjima, ona se kretala debelo ispod 60 milijuna, a iz Njemačke stižu signali o tome da se Leipzig neće previše, ako će se uopće i spuštati ispod cijene iz isteknute klauzule.

To je sjajna stvar za Dinamo. Iako Olmovu cijenu sada određuje tržište, a ne više slova iz ugovora, ako Nijemci budu ustrajali na navedenih 60 milijuna, Dinamu bi svakako pripalo tih otprilike šest milijuna, što bi bila sjajna stvar pa bi se ukupna zarada od Olmova transfera tako popela na 35 milijuna eura. U Dinamu znaju da će kad-tad doći do dodatnih milijuna za Olma, a voljeli bi da to bude ovoga ljeta.