Novi preokret u situaciji s Danijem Olmom. Od ovoga bi profitirao i Dinamo

U nedjelju u ponoć istekla je klauzula u ugovoru Danija Olma s njemačkim RB Leipzigom. Do 20. srpnja u 23.59 sati svi zainteresirani klubovi koji su ga htjeli kupiti, mogli su ponuditi 60 milijuna eura njemačkom klubu i odmah započeti pregovore s bivšim igračem Dinama oko osobnih uvjeta. No, to se nije dogodilo. Zainteresirani klubovi će sad vjerojatno morati ponuditi veći iznos ukoliko ga žele dovesti u svoj klub.

Ili bi barem trebali, ali zbog preokreta ispregovaranog u razgovorima kluba i Olmovih agenata, 60 milijuna eura i dalje stoji u ponudi. To je potvrdio i najpoznatiji stručnjak za transfere, novinar Fabrizio Romano. Matična Barcelona mu je već poslala ponudu u kojoj je Olmu ponuđen ugovor na čak šest godina uz nešto nižu plaću u prve dvije godine, ali od treće bi se povećala.

"Utrka je otvorena", poručio je Romano, a u toj utrci sudjeluju mnogi velikani svjetskog nogometa. Od Barcelone, Bayerna i mnogih engleskih klubova te PSG-a. Jedino se još čeka na Manchester City s kojim Olmovi zastupnici još nisu razgovarali premda je za Olma možda bolje da tamo ne pređe jer je u Cityjevoj momčadi tolika gužva da svatko tko tamo dođe, riskira ulogu rezerve i grijanje klupe.

26-godišnji Olmo, koji je sa Španjolskom osvojio netom završeni Euro i bio najbolji strijelac, u Leipzig je prešao iz Dinama još 2020. i ima ugovor do 2027., ali se gotovo sigurno neće u Leipzigu zadržati do kraja ugovora s obzirom na toliku navalu nogometnih velikana koji su spremni platiti visoku odštetu samo da ga dovedu u svoje redove.

Podsjetimo, Dinamo i dalje ima pravo na 20 posto od Leipzigove zarade na ovome transferu. U ljeto 2020. s Maksimira je otišao za 29 milijuna eura, što znači da bi Leipzig zaradio 31 milijun, proda li ga za najavljivanih 60. Dinamu u tom slučaju pripada 6.2 milijuna eura.