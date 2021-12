Naš tenisač izjavio da želi oživiti svoju karijeru

Bivša velika nada australskog tenisa Bernard Tomić (29) izjavio je da će kometare mržnje koje prima iskoristiti da bi oživio svoju tenisku karijeru.

Odlični rezultati za vrijeme juniorske karijere, te četvrtfinale Wimbledona 2011. kada mu je bilo 18 godina u njegovoj domovini pobudili su nadu da imaju igrača koji bi se mogao boriti za Grand Slam naslove. Godine 2016. bio je 17 tenisač svijeta, a danas je na 259. poziciji ATP liste.

"Vidim puno komentara mržnje koji su mi upućeni. To boli, ali neću se predati", rekao je Tomić i dodao: "U prošlosti sam na to reagirao glupo, ali sada ću to koristiti kao gorivo. Gladan sam i spreman, nitko me ne može zaustaviti osim ja sam sebe. Treniram, znojim se, pomjeram granice, jer težak rad se isplati. Dat ću krv, znoj i suze za tenis, što god je potrebno da se vratim na vrh. I prije sam se vraćao i vrijeme je da stvari postavim na svoje mjesto".