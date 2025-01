Nakon njegovog gola Maksimir je erumpirao: 'Ta utakmica mi je obilježila karijeru'

Igrala se 24. minuta prvog kola skupine Lige prvaka kad je tog 16. rujna 2015. godine Soudani odigrao krasan pâs za Pivarića koji je utrčao s lijeve strane, pucao, vratar Ospina odbio je loptu, ali samo natrag u lijevog beka Dinama od kojeg je lopta otišla u mrežu. Tada je Dinamo najavio da bi mogao nešto napraviti, poveo je protiv velikog Arsenala Arsenea Wengera i na kraju doista i slavio. Junior Fernandes povećao je prednost Dinama, a londonska momčad uspjela je do kraja samo smanjiti. Bila je to velika pobjeda Dinama s 2:1.

– Naravno da se sjećam utakmice i gola, bila je to jedna od najljepših utakmica u karijeri, čak bih rekao da je to bila tekma koja mi je obilježila karijeru – kazao nam je strijelac tog vodećeg pogotka Josip Pivarić.

Kako je došlo do te velike pobjede, jeste li vi bili tako dobro pripremljeni za njih ili vas je Arsenal malo podcijenio?

– Oboje, i mi smo bili dobro pripremljeni, a oni su nas ipak malo podcijenili, nisu se nadali da smo u takvom fizičkom stanju, a onda, imali smo i kvalitetu. Tako je to u današnjem nogometu, ako uđeš u utakmicu malo labavije, a suparnik uđe maksimalno, uz pomoć odlične atmosfere na stadionu, uz to igraš protiv velikog suparnika i to ti još stvori moment u kojem možeš dati više od očekivanog. Uostalom, tako u HNL-u svi igraju protiv Dinama, daju više nego što inače mogu jer se uvijek lijepo natjecati protiv najboljih. U to smo vrijeme kod Zokija Mamića najbolje izgledali, bili smo baš dobra klapa i bilo je stvarno dobro, šteta što nismo prošli skupinu, u dvije utakmice bili smo bolji od Olympiacosa, a nismo dobili – veli Pivarić.

Pivarić je napravio lijepu karijeru na poziciji lijevog beka, no nakon njega, a potom i Leovca, Dinamo stalno ima problema na toj poziciji.

– Ne znam što bih rekao, ne kažem da je to u Dinamu loše, ali nijedan igrač nema konstantu. Možda bi se trebalo odlučiti za jednoga, ali taj netko treba i izazvati da dobije povjerenje, a nitko ne može reći da nije dobio priliku. No, neću o tome koga bih ja od sadašnjih igrača izabrao za tu poziciju.

Vidjet ćemo za koga će se Cannavaro odlučiti u srijedu u susretu protiv Arsenala, ali što Pivarić očekuje od te utakmice?

- Teško je nešto reći, ozljede uvelike diktiraju kadar Dinama, a ne može se Dinamo usporediti sa širinom Arsenalova kadra. U Dinamu su svi dobri igrači, ali kad su oni krucijalni ozlijeđeni, kao Mišić, Sučić i Petković, jasno je da nastaje problem jer oni bi svi bili u prvih 11. Naravno da se mi navijači Dinama nadamo da će se dogoditi neki trenutak, da će Arsenal malo lošije ući u utakmicu, iako sumnjam u to. Drugo je kad dođu na Maksimir, možda izgube volju kad vide gdje će igrati. No, kod kuće Arsenal neće podcijeniti plave, Dinamo sad ima ugled u Europi. Nadajmo se ipak njihovu lošijem danu, a našem super izdanju, iako su oni u svakom slučaju favoriti. Ako nešto očekujem, onda je to protiv Milana, tu vidim šansu, tu bi se nešto moglo napraviti.

A i trener Cannavaro sigurno dobro poznaje Milan.

– Nije to nevažno, svaki je detalj u utakmici važan i može pridonijeti rezultatu.

Što mislite o dolasku Fabija Cannavara na klupu Dinama?

– To treba pozdraviti, ali i on se mora dokazati, kao što to moraju i igrači u Dinamu, nije to klub u kojem ima vremena. Vremena je malo, a samo je rezultat u Dinamu važan. Nije to klub koji razvija trenere, ali sve će pokazati rezultati. Ne mogu reći da ga znam, nisam radio s njim ili pomnije pratio njegov trenerski rad, nije da ima veliki trenerski opus. Bio je veliki igrač, ali on nije došao igrati, ovo je nešto drugo. Kao igrač je bio sjajan, to je nogometna povijest, jedini je stoper u mojoj eri koji je dobio Zlatnu loptu, obožavao sam ga gledati kao defenzivca, kad je trebalo udariti on je udario, ma imao je sve – zaključio je Josip Pivarić kojeg zasad nema u nogometu, u ovim zimskim mjesecima sa svojom je obitelji, a inače se bavi turizmom.