Najveći trener u povijesti Salzburga o Bjelici: On ima rezultat, ali ne može kupiti igru

Pokojni trenerski velikan Otto Barić (1933.-2020.) najveći je trener koji je ikada vodio Salzburg, u njegovo vrijeme Casino Salzburg, na čijoj je klupi bio od 1991. do 1995. godine. S tim klubom dva puta je bio prvak Austrije, 1994. i 1995. godine, a u istim tim godinama bio je pobjednik austrijskog Superkupa, pobijedivši u finalima bečku Austriju, odnosno bečki Rapid.

Najveći pak Barićev europski uspjesi sa Salzburgom bili su plasmani u finale Kupa Uefe 1994. godine, kada je u dvije utakmice bolji bio Inter s dva puta po 1:0, te tri mjeseca kasnije i povijesni ulazak u Ligu prvaka.

Ipak, Barićev nevjerojatni pobjednički put u Kupu Uefa u sezoni 1993./1994. bio je zasjenjen jednim skandalom: slavni hrvatski trener u prvoj je utakmici četvrtfinala Kupa Uefe protiv Eintrachta u Beču (15. ožujka 1994.), u kojoj je Casino Salzburg slavio s 1:0, pljunuo na suparničkog igrača, Gruzijca Kahabera Čahadadzea, te je dobio crveni karton. Zbog toga ga je incidenta Uefa kaznila s čak šest utakmica zabrane vođenja momčadi!

Izvjestitelj Večernjeg lista Zvonimir Vukelić bio je u Frankfurtu na uzvratnoj utakmici Eintracht – Casino Salzburg, u kojoj su Austrijanci senzacionalno slavili na penale 5:4 i plasirali se u polufinale. Vukelić je poslije te utakmice razgovarao s Barićem i pitao ga: U Frankfurtu vas nije bilo na klupi zbog kazne, zbog neprimjerenog ponašanja u Beču. Začudio je vaš postupak, jer ste čovjek poznat po džentlmenskom ponašanju, gospodin. A pljunuli ste prema suparničkom igraču?

- Na klupi sam ipak stroj koji želi pomoći svojoj momčadi. Impulzivan sam. I jako poticajno mogu djelovati na svoje igrače. Katkada na klupi nisam pravi gospodin, već borac. Znam da sam pogriješio u Beču, bio sam revoltiran psovkom Čahadadzea i zaboravio sam da sam na terenu – odgovorio je Otto Barić.

Tako Barić nije vodio uzvrat s Eintrachtom, potom dvije polufinalne utakmice s Karlsruheom, te dvije finalne s Interom. Na klupu se u Europi vratio tek na jesen u pretkolu Lige prvaka protiv izraelskog Maccabija iz Haife, a do tada je Casino Salzburg u Europi vodio Barićev pomoćnik Marinko Koljanin.

Otto Barić bio je među ostalim i izbornik hrvatske reprezentacije, od 2002. do 2004 godine. Vodio je Hrvatsku na Euru 2004. u Portugalu, te na popis za to natjecanje uvrstio i današnjeg Dinamovog trenera Nenada Bjelicu, tada 32-godišnjeg igrača Kaiserslauterna. Barić ga je u utakmicama sa Švicarskom (0:0) i Francuskom (2:2) uvrstio u prvih 11.

Pokojni Otto Barić u velikom intervjuu za Večernji list u svibnju 2019. godine govorio je o Bjelici – tada Dinamovome treneru koji je te godine s plavima došao do osmine finala Europske lige. Je li Bjelica jedan od najvećih trenera u povijesti Dinama?, pitali smo tada Barića.

– To smatraju oni koji nemaju pojma što je trener. Trener je tek onda kad je najmanje dvije godine u klubu i kad je napravio nešto. Daj Bože da on bude najbolji, ali za mene nije još. Reći ću vam ovako: kada sam bio trener Rapida, u prvu momčad uveo sam petoricu 18-19-godišnjaka, Schöttela, Pecla, Herafa, Herzoga i Wurza, koji su još bili igrali za juniore. I oni su uskoro svi postali A reprezentativci. E, to ja ne vidim u Dinamu. Ne da nema mladih, ima ih, ali to su igrači izvana koji dođu u Dinamo. Ja sam u Rapidu imao pet “Šunjića”. I sad da ima Dinamo još dva Šunjića na drugim pozicijama, Dinamo bi imao jaku europsku momčad. Zato govorim da nema vizije, no to nema veze s Bjelicom. To je bilo u vrijeme Zdravka... – odgovorio je Barić, a o Bjelici igraču dodao:

- Bjelica je bio ozbiljan igrač, dobar igrač, timski igrač, ali nije klasa. Zato ne mogu reći ni da je klasa od trenera. Trenerska klasa je onaj koji osvoji dva-tri prvenstva za jedan klub, i ne samo to. On formira momčad za budućnost.

Niste pobornik nogometa kakav igra Bjeličin Dinamo?

– Pobornik sam napadačkog nogometa Borussije Dortmund, Liverpoola, ja sam “Klopp”!

A Dinamo igra nešto sasvim suprotno od toga?

– Ma, Dinamo ni ne igra! Pazite, ako gledamo momčad u prvenstvu, tu im se postavi na primjer jedna Gorica ili Belupo, pa u stanju su odigrati 1:1, to se nekada nije moglo dogoditi protiv jedne Dinamove prave momčadi, protiv Građanskog.

Bjelica očito zna igrati na rezultat?

– Da, za sada to ide, ali publika traži igru. Vi da pozovete Zambatu ili Azinovića, oni će vam reći: „Otto je imao igru. Imao je u Zagrebu, imao je u Dinamu, u Rapidu”. Bjelica ima rezultat, ali ne može kupiti igru, to se ne da - zaključio je Barić.