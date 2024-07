Najveći sudački autoritet na ovim prostorima: 'Fifa i Uefa rade što hoće, suce iz velikih država nije briga, a mali moraju šutjeti...'

Za čovjeka koji je u suđenje ušao zapravo slučajno, impresivan je njegov sportski doseg. Skomina je, naime, sudio polufinala i finala Lige prvaka, polufinala i finala Europske lige, dijelio je pravdu na svjetskim i europskim prvenstvima, olimpijskim igrama... Nebrojena su priznanja u njegovoj tridesetgodišnjoj karijeri koju je morao prekinuti zbog ozljede koljena. U sat i pol podcasta, Skomina je našem novinaru Željku Jankoviću otkrio zašto su Slovenci talentirani za suđenje, a zašto Hrvati ne mogu ni blizu velikih europskih i svjetskih natjecanja.

Trenutačno u Sloveniji komentira suđenje u tamošnjoj prvoj ligi.

- Imali smo dosta solidno suđenje, no nekoliko je zadnjih kola bilo pogrešaka. Neshvatljivo mi je da ima toliko pogrešaka uz VAR- tehnologiju - priča Skomina o suđenju u Sloveniji.

Impresivan je njegov sudački CV.

- Jako sam rano krenuo u suđenje, zapravo silom prilika, nije mi to nikada bila želja. Liječnici su mi zabranili igrati nogomet zbog ozljede koljena. Po nekom sam slučaju krenuo suditi i nakon prve utakmice, već na poluvremenu, zarekao sam se da mi je to prvo i zadnje sudačko iskustvo. No, brzo sam vidio da imam smisla.

Tko vas je gurao na tom putu?

- U tu priču sam pao kao s Marsa. Nemam nikoga tko mi je pomogao...

Lakši bi put bio da ste imali nekog strica ili ujaka?

- Ne nužno. Nažalost, toga danas ima dosta, jako sam protiv toga. Što je veća pozornica, lakše se vidi koliko možeš, odnosno, koliko ne možeš...

U Hrvatskoj je to obiteljski biznis.

- Ne mogu to komentirati, nažalost, tog nepotizma ima u svim porama društva koje se mora boriti s tim.

Skomina je međunarodni sudac postao 2003. godine, a u tom je statusu bio do 2021. godine...

- Skupilo se dosta međunarodnih utakmica, čini mi se 260 ukupno. Tada mi je šef bio Collina i teško su se dobivale utakmice u Ligi prvaka...

Pogledajte što je Skomina kazao o perspektivi hrvatskih sudaca, tko mu je od naših djelitelja pravde najtalentiraniji, što misli o stranim sucima u našem nogometu, je li Hrvatska pokradena na Euru, što misli o VAR sustavu i jesu li nova nogometna pravila zapravo zakomplicirala stvari na međunarodnoj razini...

Pričao je Skomina o svom iskustvu s najvećim nogometašima današnjice, otkrio nam je čiji je jedini dres u karijeri zatražio, tko su hrvatski nogometaši s kojima je imao problema...

Pojasnio nam je neke od najsloženijih nogometnih pravila i detalja s Eura koji su izazvali brojne kontroverze... Pričao je i o nepotizmu u Uefi i Fifi, odnosno, zašto nije htio biti dio priče u kojoj je, kako sam kaže, previše praznih fraza, a malo djela.

Jako puno je stvari otkrio iz svog privatnog života, pogledajte još jedan zanimljivi Senator podcast.

