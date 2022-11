Najpoznatiji sportski novinar: Vlašić napušta West Ham

Nikola Vlašić (25) dobro je postupio kada je ljetos otišao na posudbu u Torino Ivana Jurića. Dosad je na Čizmi zabio četiri pogotika i tri asistencije, osiguravši mjesto na skorom Svjetskom prvenstvu.

Već je neko vrijeme poznato da ga hrvatski trener želi zadržati u klubu. Da će najvjerojatnije napustiti West Ham i trajno potpisati s Talijanima potvrdio je poznati sportski novinar Fabrizio Romano.

- Očekuje se da će Nikola Vlašić trajno otići iz West Hama 2023. Torino je više nego zadovoljan s obzirom na to da je sjajan na posudbi, a u dogovor je uključena otkupna klauzula od 15 milijuna eura - napisao je.

