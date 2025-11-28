Najpoznatiji sportski medij uništio Dinamo poslije potopa: Jedan komentar posebno će zaboljeti

U petom kolu Europske lige nogometaši zagrebačkog Dinama upisali su novi uvjerljivi poraz, ovaj put ih je francuski Lille na svom terenu pobijedio s 4-0 (2-0). Dinamo je ovo natjecanje otvorio s dvije pobjede, protiv Fenerbahçea i Maccabi Tel Aviva. Potom je uslijedio remi 1-1 kod Malmöa i dva visoka poraza domaćih 0-3 protiv Celte i ove večeri 0-4 kod Lillea.

Francuski sastav poveo je u 21. minuti golom Felixa Correije. U 36. je Ngal Mukau povećao na 2-0, a nova dva gola Lille je zabio u drugom poluvremenu. Prvo je Hamza Igamane bio strijelac za 3-0 u 69. minuti, dok je konačnih 4-0 postavio Benjamin Andre u 86. minuti.

L'Équipe, najpoznatiji francuski i vjerojatno svjetski sportski medij, o sinoćnjoj utakmici piše pod naslovom: ''Lille se uvjerljivom pobjedom protiv zagrebačkog Dinama vratio na pravi put nakon dva uzastopna poraza u Europskoj ligi.'' U tekstu su dodali: ''Lille je bez problema svladao Dinamo koji nema ni energije ni ekstratalenta. Domaćini su ranim golovima potpuno utišali hrvatsku momčad i na kraju je dokrajčili.''

"Tako se Lille, nakon poraza od PAOK-a i Crvene zvezde, ovom pobjedom vratio među prvih osam koji prolaze u nokaut-fazu Europske lige. Sljedeći suparnici – Young Boys, Celta i Freiburg – vjerojatno neće biti tako popustljivi kao Hrvati", navode u komentaru koji će vjerojatno jako zaboljeti jer kako objasniti činjenicu da si nekome popustio u europskom natjecanju, ali i da drugi smatraju da Hrvati kao nogometna nacija nemaju ekstratalenta u Dinamu...