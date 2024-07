Najmlađa hrvatska olimpijka: 'Uzbuđena sam, ali pokušavam ostati mirna. Uživat ću u spektaklu'

Plivačica Jana Pavalić najmlađa je u hrvatskoj olimpijskoj delegaciji. Nitko nije mlađi od 17-godišnje Gornjostubičanke pa će ona u Olimpijskom selu biti i svojevrsna mezimica daleko iskusnijih hrvatskih sportaša među kojima ima dosta višestrukih olimpijaca.

– Ja sam uzbuđena, ali opet pokušavam ostati mirna i ne razmišljati toliko o utrkama. Ići ću na otvorenje, uživati u tom spektaklu, a kada dođe vrijeme za utrku, onda ću se fokusirati i uvesti u potrebno stanje.

Jako se radujem otvorenju Igara

Kako Jana pristupa svojim prvim Igrama? Kao svojevrsnom školovanju u fazi svog najintenzivnijeg sportskog rasta ili će gristi za što bolji rezultat?

– Školovanje jest jer su mi prve Igre. No idem to odraditi što bolje pa ćemo vidjeti kako će ispasti.

Čemu se najviše raduje?

– Olimpijskom selu, upoznavanju novih ljudi, stjecanju novih prijatelja, fotkanju s nekim poznatim...

GALERIJA Večernji u društvu olimpijaca stigao u Pariz. Pogledajte prizore s putovanja

Ima li neku posebnu želju za selfie u Olimpijskom selu?

– Ako su plivači u pitanju, onda je to Caeleb Dressel, a što se tiče ostalih, to moram razmisliti. Bila bi fora imati fotku s američkim košarkašima, no oni zbog svoje ogromne popularnosti nisu u Olimpijskom selu.

S kakvom formom je došla u Pariz?

– Ja sam zadovoljna. Sve ide dobro, tečno, osjećaj za vodu je dobar. Idem uživati. Spuštam volumen, što manje kilometara, ali da ostane tonus. Radimo brzinu, detalje, više tehnički nego kilometražu.

S obzirom na izvjesnu monotoniju u plivačkim treninzima, za plivače znaju kazati da broje pločice. Kako se Jana s tim nosi? Na tu temu se i našalila:

– Kada idem na pripreme, mijenjamo bazene pa su onda i drugačije pločice. Ili vrtim neku pjesmu u glavi, uvijek pokušavam nešto samo da ne razmišljam o pločicama i brojenju, ali fokusiram se i na tehniku. I brzo to sve prođe.

Kolika je Janina dnevna kilometraža u bazenu?

– Kada sam u punom treningu, onda je to od 12 do 14 kilometara.

Našu najveću plivačku nadu trenira Ivica Androić i on će biti s njom biti u Parizu. Koliko su roditelji uključeni u njenu karijeru?

– Ja sam sasvim slučajno ušla u to. Mama je trenirala rukomet, a tata je bio nogometaš tako da nismo bili baš povezani s vodenim sportovima, što je normalno u Zagorju.

Jesu li roditelji prisutni na njenim treninzima?

– Ne, nisu. U posljednjih godinu dana vozi me brat, oni su se riješili te obveze. Sada samo uživaju i prate natjecanja.

Vjerujemo da plivački roditelji nisu zagriženi poput nekih nogometnih ili teniskih?

– Opomenu me kada se malo opustim, ali nisu naporni roditelji. Puste me da sve odradim s trenerom.

Za način na koji se trenira plivanje jako je važno izgraditi samodisciplinu. Ima li dana kada joj se baš u terminu treninga pije kavica s frendicom?

– Ima dana kada mi se baš ne da ići na trening, no to je ta disciplina. Svaki dan probudiš se u pet i moraš odraditi trening. Jednostavno si to stavim u glavu, i cilj koji smo postavili na početku sezone, i guram dok ne ostvarim taj cilj. Meni se pokazalo da kad mi se najmanje da trenirati zapravo odradim najbolji trening.

A cilj je ući u svjetsku sprintersku elitu koju mogućnost sugerira i njezin naslov svjetske juniorske prvakinje na 50 metara delfinom te dvije europske juniorske medalje (srebro i bronca).

– Po mojem plivanju skužili smo da sam ja jako eksplozivna i da sam brza i prebacili smo se na 50 i 100 leptir i slobodno. Mislim da mi to leži. Od prve sam krenula s tim sprintom, no u početku morate plivati duže discipline. Ne možete cijelo vrijeme plivati samo sprint.

S obzirom na to da još nije punoljetna, a da je već vrlo konkurentna seniorka, hoće li Jana još nastupati na mlađeuzrasnim natjecanjima?

– Sljedeće godine još imam europsko i svjetsko juniorsko tako da ću se posvetiti tome.

Jana je u svom uzrastu vrlo trofejna sportašica. Koji od tih dometa je kod nje izazvao najsnažnije emocije?

– Srebro osvojeno na mom prvom juniorskom Prvenstvu Europe u Rimu 2021. godine. Bila sam najmlađa u konkurenciji i uzela sam medalju na 50 slobodno.

S obzirom na to da nam je plivanje proteklih godina malo stagniralo, je li to što je proglašavaju novom velikom nadom hrvatskog plivanja za Janu opterećenje?

– Možda malo, pogotovo kada sam imala problema s ramenom, kada sam se pobojala da mi to ne ugrozi karijeru. No sve to me gura naprijed, daje mi još veću motivaciju da još više dajem od sebe.

Do 20. godine sve će biti jasno

Koje su to kritične godine koje će odrediti hoće li ova jako talentirana djevojka biti vrhunska plivačica, kako to sada izgleda, ili neće?

– Ja bih rekla da je to razdoblje do 20. godine. Pogotovo za cure, zbog puberteta i slično. Nadam se da ću to što bezbolnije prebroditi i, kada to prođem, vjerujem da ću onda vidjeti gdje su mi granice.

Je li na vidiku kakav američki koledž, kombinacija vrhunskog sporta i studija?

– Razmišljam i o tome, no imam još dvije godine. U planu je to i meni i treneru. San mnogih mladih plivača je otići na studij u SAD. Voljela bih studirati marketing, menadžment, tako nešto. Studirati svakako mislim. Upisala sam opću gimnaziju tako da moram ići na faks.

A Jana u svom gimnazijskom razredu u Oroslavju ima jako zanimljivu situaciju.

– Samo smo četiri cure u razredu. To je malo teško, no super se slažemo. I fale mi puno.

VIDEO Rukometaši, stolnotenisači i vaterpolisti otputovali u Pariz