Nadal izvukao Đokovića za protivnika na Olimpijskim igrama, njegova reakcija je apsolutni hit

Održan je ždrijeb teniskog turnira na Olimpijskim igrama u Parizu. Ždrijeb je odredio da će samo jedan korak biti dovoljan da se na terenima Roland Garrosa preko puta mreže nakon dvije godine sretnu Novak Đoković i Rafael Nadal!

Na ždrijebu nije bilo Jannika Sinnera i Holgera Runea koji su odustali od turnira, a ždrijeb je kasnio i zato što je u zadnji tren Andy Murray odustao u pojedinačnoj konkurenciji na turniru koji će mu biti posljednji u karijeri.

Tako to ide u životu, kad je jedan igrač nositelj, a drugi nije, onda postoji velika šansa da se sretnu puno ranije nego što su očekivali. Novak mora pobijediti Ebdena, a Nadal Fucsovicsa, a onda će uslijediti 11. međusobni meč na terenima Roland Garrosa i jubilarni 60. između dvojice najvećih rivala u povijesti tenisa što ujedno znači da jedan od njih dvojice u pojedinačnoj konkurenciji sigurno neće osvojiti medalju. U međusobnom omjeru Đoković vodi 30-29. U zadnjem meču 2022. Nadal je na Roland Garrosu pobijedio Đokovića 6-2, 4-6, 6-2 i 7-6.

Well, Nadal shows some emotion now watching a second round future against Djokovic. https://t.co/gbESH49TWd pic.twitter.com/0IkPcci0iH