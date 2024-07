Cijeli svijet bruji o neviđenoj sramoti na Olimpijskim igrama: 'Skandal! Takav cirkus još nisam doživio'

Najzanimljivije olimpijske novosti iz hrvatskog tabora svakako su one da put Pariza, kako je bilo planirano, u srijedu nisu krenuli i olimpijski pobjednici u paru tenisači Mate Pavić i Nikola Mektić kao i plivač Nikola Miljenić. Njihovi popodnevni let prebačen je za dan kasnije pa su u glavni francuski grad stigli u četvrtak, baš kao i barjaktarka Barbara Matić te njeni kolege džudaši Katarina Krišto, Zlatko Kumrić, najmlađa hrvatska olimpijka, 17-godišnja plivačica Jana Pavalić, ali i najstarija hrvatska predstavnica na igrama, stolnotenisačica, 44-godišnja Ivana Malobabić.

Puno zanimljivija vijest od kvara na motoru zrakoplova Croatia Airlinesa stiže iz Saint-Etiennea, gdje se prvog dana olimpijskog nogometnog turnira dogodila nemila situacija. Već je uobičajeno da olimpijski nogometni turnir započinje koji dan prije službenog otvorenja Olimpijskih igara pa je tako i ovog ljeta, a već prvog dana nogometnih natjecanja došlo je do prekida utakmice.

Nakon što je Argentina uspjela izjednačiti rezultat na 2:2, i to u 16. od predviđenih 15 minuta nadoknade, u teren su utrčali marokanski navijači pa je došlo do kaotičnih scena da bi utakmica bila završena na praznom stadionu. Prije utrčavanja navijači Maroka u teren su bacali boce, a blizu argentinskih igrača i stručnog osoblja pala je i baklja.

FOTO: Skandal i kaos u Parizu! Argentincima gol poništen nakon dva sata, navijači ih gađali bocama

Intervencijom zaštitara i policije igrači su povučeni s terena (u 16.05), a utakmica je nastavljena u 18 sati i to da bi se odigrale samo tri minute unutar kojih se više ništa značajno nije dogodilo.

Na koncu je, intervencijom VAR sudaca, Argentincima poništen drugi pogodak pa su pobjedu ipak slavili Marokanci (2:1), za koje je oba pogotka postigao Rahimi, dok je za Argentince zabio Giuliano Simeone, sin trenera Atletico Madrida Diega Simeonea.

– Bio je to najveći cirkus koji sam doživio u karijeri. Ono što se dogodilo na terenu bio je skandal. To nije susjedski turnir, to su Olimpijske igre. Utakmica je prekinuta sedam puta, moraš donijeti odluku kada se treći put dogodi prekid. Rekli su nam da je utakmica prekinuta iz sigurnosnih razloga. U svlačionici smo proveli više od sat i pol, a u njoj nam nitko nije rekao što će se dogoditi – rekao je nakon svega izbornik argentinske olimpijske reprezentacije Javier Mascherano.

Sjajan start imali su Japanci, koji su pregazili Paragvaj pobijedivši s 5:0. Irak je pobijedio Ukrajinu (2:1). Istim je rezultatom Novi Zeland pobijedio Gvineju, a europski prvak Španjolska nadjačao je Uzbekistan (2:1). Tako su prvog dana natjecanja čak četiri utakmice završile rezultatom 2:1.