Naišli smo na loptu kojom se igralo prije 100 godina. Novac koji za nju nude će vas zapanjiti

Zadnje pješačenje u Parizu, naravno, kada je riječ o praćenju Olimpijskih igara, bilo je do stadiona Vélodrome municipal de Vincennes. Tijekom 18 dana propješačio sam točno 112 kilometara. Tko bi rekao, kao da sam išao pješke od Zagreba do Josipdola. Zašto Vélodrome? Zato što su na ovom stadionu bile svečano otvorene Olimpijske igre 1900. godine. Kada sam već bio na stadionu na kojem su otvorene igre u Ateni 1896. godine, red je bio da posjetim i drugi stadion koji je ugostio Igre. No, za razliku od stadiona u Ateni koji je turistička atrakcija i na koji se naplaćuje ulaz, ovaj u Parizu ograđen je ogradom, zatvoren, daleko od očiju javnosti. Danas je sjedište Francuskog biciklističkog saveza i na njemu se održavaju biciklističke utrke.

No malo tko zna da je to mjesto bilo domaćin svečanog otvaranja Igara prije 124 godine. Oko stadiona je šumica s brojnim pješačkim i trkačkim stazama. Na jednoj od staza jedna rekreativka pripremala se za jutarnji trening.

– Oprostite, znate li da je na ovom stadionu iza ograde održano svečano otvaranje Olimpijskih igara 1900. godine?

– Nemam pojma, zar tu nije neka livada? Ne pratim sport pa na tu temu ne mogu ništa pametno reći. Ali, ako vas zanima fizika, možemo o njoj – odgovorila je.

– Fizika? Hvala, ne. Ugodan dan, pardon, ugodno trčanje – poželio sam i krenuo dalje.

Na tabli na ulazu u Vélodrome piše da je izgrađen 1896. godine. Zanimljivo je da je ugostio sportaše i na Igrama prije 100 godina, koje su također održane u Parizu, a nalazi se u dijelu Pariza koji se zove Charenton-le-Pont. Zanimljivo je da je tamo od 1968. do 1974. godine bio i cilj najpopularnije biciklističke utrke na svijetu – Tour de Francea. Povijest kaže da je na ovom stadionu 1982. održano prvo prvenstvo Francuske u američkom nogometu. Stadion je zadržao izvorne tribine, izgrađene prema modelu Eiffelova tornja. Uz biciklizam, danas se stadion koristi za ragbi, a na ovom travnjaku snimane su scene za čak tri filma – "Gospodin Klein" s Alainom Delonom iz 1976. godine, "La Velo", film iz 2001. godine koji se bavi karijerom biciklista Eddyja Merckxa (na slici), te "Sarin ključ" iz 2010. godine.

U ovom kvartu je i odbojkaška dvorana kluba Charenton, ali i restoran "Sport". U izlogu restorana, na jednom lijepo uređenom postolju, stoji nogometna lopta. Nije novijeg tipa, više nalikuje onim krpenjačama s kojima se igralo prije 100 godina.

– To je lopta kojom se igralo finale olimpijskog nogometnog turnira 1924. godine kada je Urugvaj pobijedio Švicarsku s 3:0, a strijelci su bili Cea, Petrone i Romano. Finale se igrao na stadionu Colombes, a loptu je prisvojio moj pradjed koji je bio domar na stadionu – govori nam stariji konobar, ujedno i vlasnik kafića.

Ne bojite se da će vam netko ukrasti loptu?

– Svaku večer kada zatvaram nosim je sa sobom, tako da teško...

Je li vam palo na pamet da je prodate, sigurno puno vrijedi?

– Dolazio je jednom jedan čovjek iz Engleske i nudio 100.000 franaka. Odbio sam.

Od svih dosadašnji gradova, odnosno stadiona na kojima je održano svečano otvaranje Igara mogu se pohvaliti da sam bio u Ateni (1896.), Parizu (1900. i 1924. i 2024.), Amsterdamu (1928.), Berlinu (1936.), Londonu (1948. i 2012.), Helsinkiju (1952.), Rimu (1960.), Münchenu (1972.), Moskvi (1980), Barceloni (1992.), Sydneyu (2000.), Ateni (2004.), Pekingu (2008.), Rio de Janeiru (2016.). Hoću li do kraja života posjetiti ostale? Nisam siguran, gotovo sto posto nikad neću posjetiti stadion na kojem su otvorene Igre u St. Louisu 1904. godine...