Može li Engleska prekinuti neugodnu seriju? Italija se kroz povijest pokazala moćnijom

Engleska i Italija susrest će se 28. put, ali nikad nije bilo veće utakmice od ovog finala Europskog prvenstva. Bilo je velikih dvoboja ovih reprezentacija kroz povijest, no ovako nešto ipak će nadmašiti sve dosad viđeno.

>>> Ćiro na zanimljiv način komentirao Italiju

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Zanimljivo, iako su se susreli prvi put davne 1933. (1:1), sve do 1976. radilo se isključivo o prijateljskim utakmicama. Tek je 11. dvoboj, onaj na turniru u Sjedinjenim Američkim Državama, označio prvu službenu utakmicu Engleske i Italije.

Foto: Thomas Eisenhuth/DPA/PIXSELL Italy's Leonardo Bonucci (19) and the team celebrate after the penalty shoot out during the UEFA EURO 2012 quarterfinal soccer match England vs Italy at NSC Olimpiyskiy Olympic stadium in Kyiv, Kiev, Ukraine, 24 June 2012. Photo: Thomas Eisenhuth dpa (Please refer to chapters 7 and 8 of http://dpaq.de/Ziovh for UEFA Euro 2012 Terms & Conditions) +++(c) dpa - Bildfunk+++/DPA/PIXSELL

A ni do nje ne bi došlo da se nisu propustule kvalificirati na Euro u Jugoslaviji, koji je osvojila Čehoslovačka. Radilo se o turniru u čast 200. godina američke neovisnosti, a osim ovog dvojca, na turniru su bila momčad najboljih igrača američke lige i Brazil. Engleska je pobijedila 3:2. Ipak, naslov je pripao Brazilu, jedinoj momčadi sa sve tri pobjede.

Ali, dok je i taj turnir bio samo nešto više od prijateljskog, kao i međusobna utakmica, "ono pravo" uslijedilo je u studenome 1976. tijekom kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 1978. u Argentini. U prvom dvoboju bilo je 2:0 za Italiju, u drugom 2:0 za Englesku.

Italiji je pripala i prva iznimno bitna utakmica, ona za broncu na SP-u 1990. u Italiji. Pobijedila je 2:1, a pamti se i po tome što je s mjesta izbornika nakon nje odstupio Sir Bobby Robson. Na velikim natjecanjima susreli su se još samo dvaput - na Euru 2012. Italija je izbacila Englesku nakon jedanaesteraca u četvrtfinalu, a potom je pobijedila 1:0 u skupini SP-a dvije godine kasnije. Gordi Albion završio je posljednji, ispred su još u grupi bili Urugvaj i Kostarika.

Ukupno, Italija je pobijedila 11 puta, Engleska osam, a osam puta bilo je neriješeno. No, Italija zasad ima tri pobjede iz tri dvoboja na velikim turnirima. Hoće li ovaj put biti drugačije?