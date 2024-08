Modriću se sprema nova rola u Realu? Šef je bio jasan, hrvatskom maestru ovo bi se moglo svidjeti

Sezona u La Ligi samo što nije počela. Pripreme su završile, a za aktualnog europskog prvaka Real Madrid službena sezona kreće u srijedu utakmicom europskog Superkupa protiv pobjednika Europske lige, Atalante na neutralnom terenu u Varšavi.

Hrvatski kapetan Luka Modrić (38) odnedavno je postao novi kapetan Reala, a pripreme za novu sezonu odradio je odlično, pogotovo zadnju utakmicu protiv Chelseaja u pobjedi 2-1. Uoči Atalante, trener Madriđana Carlo Ancelotti objasnio je da ove sezone Luku planira premjestiti na poziciju defanzivnog veznjaka:

To bi mogla biti njegova nova uloga. Sad je bio centralni pivot. Mogao bi biti i na lijevoj strani, kao što je to učinio Toni Kroos. Ima puno kvalitete u izvlačenju lopte i puno pomaže momčadi. Vrlo dobro upravlja vremenom, ima puno iskustva... On je fantastičan igrač".

Ova pozicija Modriću nije strana. Nerijetko ju je igrao još iz doba kad je u Realu napad sadržavao BBC (Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo), kao i u reprezentaciji kad bi uoči i na SP 2018. u formaciji 4-2-3-1 igrao u paru s Marcelom Brozovićem. Kroosa možda u timu više nema, ali Luka uz sebe ima hrpu mladih igrača, pa će kao puno iskusniji biti i mentor suigračima te tako malo i olakšati Ancelottiju.

Pred madridskim Realom će ove sezone biti pregršt utakmica, ali s obzirom da se slijedeće ljeto ne igra reprezentativno natjecanje, igrači će se moći fokusirati isključivo na utakmice u klubu.