Modrić je na poseban način motivirao Livakovića, tako to rade kapetani!

Luka je pojava, jedan od onih koje svi slijede na terenu i čije riječi imaju posebnu težinu. U današnjem slučaju može se to vidjeti na njegovom motiviranju Dominika Livakovića, vratara koji je večeras ušao u povijest obranivši čak tri jedanaesterca u raspucavanju, što je dosad uspjelo samo dvojici prije njega: vratara Portugala Ricardu i Danijelu Subašiću 2018. godine.

A kako je Modrić motivirao Livakovića? Ne, nije se to dogodilo sada, dogodilo se to u teškim trenucima koje je Livaković proživljavao tijekom kvalifikacija za ovaj SP.

05.12.2022., Al Janoub stadion, Katar - FIFA osmina finala Hrvatska - Japan. Luka Modric, Dominik Livakovic

Dominik je tada upao u mini-krizu, doživljavao i neke pomalo neutemeljene kritike, a onda je na scenu stupio Modrić. U nedavno objavljenom dokumentarcu Netflixa i Fife, a koji se zove "Kapetani", jedan od protagonista bio je upravo naš Luka Modrić koji je u jednom trenutku pred kamerama imao otvoren razgovor s Livakovićem kojeg je pokušao razbuditi

- Ne bih ti to govorio da mi nije stalo, drag si mi dečko, zato ti govorim. Ali ja ne vidim tvoj napredak u reprezentaciji! Možda te pritisak smeta? Odaješ nesigurnost momčadi. Što ima veze ako pogriješiš, pa svi griješe, zašto ne bi ti smio? Ali moj je osjećaj da se ti bojiš pogriješiti, rekao mu je Modrić pa poentirao:

- Ti si golmančina, znaš li to?

05.12.2022., Al Janoub stadion, Katar - FIFA osmina finala Hrvatska - Japan. Dominik Livakovic, Luka Modric, Dejan Lovren, Borna Barisic

I upalilo je. Iako je to nekima djelovalo kao kritika, Luka je zapravo pokušao razbuditi Livija. Jer je vjerovao u njega. I uspio je. Naš vratar po svim je statistikama jedan od najboljih na ovome turniru. Dominik Livaković, nakon Subašića drugi Zadranin koji brani za Hrvatsku na SP-u, ukupno je na turniru u Dohi do današnje utakmice skupio šest obrana u tri utakmice (86 posto); bila su to četiri šuta unutar te dva izvan 16-erca.

Ukratko, Livaković je svakako bio jedan od naših najpouzdanijih i najsigurnijih protagonista. A o ovome što jer večeras napravio ne treba trošiti riječi. Bio je pouzdan tijekom svih 120 minuta, a onda je došlo i njegovih pet minuta u kojima je zasjao kao rijetko tko. I odveo Hrvatsku u još jedno četvrtfinale SP-a. Bajka se nastavlja...

