Modrić i Real pred prolaskom, a Šimić, Sučić i Musa pred ispadanjem

Već smo u poodmakloj fazi igranja po skupinama u Ligi prvaka. To znači da već neki od klubova mogu osigurati plasman u nokaut-fazu nakon odigranog četvrtog kola, a konkretno su to u skupinama A, B, C i D Bayern, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad i Inter.

Njemački prvak zasad je protutnjao skupinom A s tri pobjede i pritom srušio nekoliko velikih rekorda što se tiče skupina Lige prvaka. U grupnoj fazi Bavarci su nanizali nevjerojatnih 37 utakmica bez poraza (34 pobjede, 3 remija), također su nanizali 16 pobjeda u grupnoj fazi, a postali su prva momčad u povijesti Lige prvaka s osam uzastopnih gostujućih pobjeda u skupinama. Nakon fantastične 4:0 pobjede u ligaškom derbiju protiv Borussije Dortmund u odličnom raspoloženju dočekuju turski Galatasaray, protiv kojeg će pobjedom biti siguran član nokaut-faze.

GALERIJA Žestoka borba na San Siru. Milan preokretom srušio PSG i potpuno otvorio skupinu F

S druge strane, Manchester United ide na gostovanje u Kopenhagen, protiv kojeg su na jedvite jade u prošlom kolu s minimalnih 1:0 te obranjenim kaznenim udarcem u sudačkoj nadoknadi stigli do domaće pobjede, te im je slavlje iznimno potrebno kako bi si povećali šanse za prolazak dalje u natjecanju. Zanimljivost ovog dvoboja je potencijalni dvoboj dva brata. Napadač Uniteda Rasmus Højlund (20) će gotovo pa sigurno biti prva strijela momčadi Erika ten Haga, dok se s druge strane u veznom redu najavljuje 18-godišnji vezni igrač te Rasmusov mlađi brat Oscar Højlund.

U skupini B naš Ivan Rakitić i njegova Sevilla su na samo dva boda iz tri susreta, a pred sobom imaju najteži mogući ispit skupine, gostovanje kod Arsenala koji bi si pobjedom mogao osigurati prolazak dalje. No, Arsenalu bi se tu trebao poklopiti i rezultat iz druge utakmice, Lens bi trebao na gostovanju u nizozemskoj svladati PSV. U tom slučaju bi i francuski doprvak bio nadomak prolasku skupine.

VEZANI ČLANCI:

Što se tiče skupine C, stopostotni Real Madrid, u čijim bi redovima trebao zaigrati i kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić, pobjedom protiv Brage sigurno prolazi skupinu. Pobjedom u četvrtom kolu bi korak od prolaska dalje bio i talijanski prvak Napoli koji će dočekati Union Berlin našeg Josipa Juranovića. Njemačka momčad je u katastrofalnom nizu od 12 uzastopnih poraza i hitno im treba dobar rezultat za povratak samopouzdanja.

Jedina skupina u kojoj oba kluba mogu već danas matematički potvrditi svoj prolazak među 16 najboljih je skupina D, u kojoj Inter dočekuje Salzburg, a Real Sociedad dočekuje Benficu. Budući da Inter i Sociedad imaju po sedam bodova, a Salzburg i Benfica po dva, ako oba domaćina slave u svojim susretima, osigurat će prolazak dalje. Takvi bi ishodi značili da će se hrvatski nogometaši, Roko Šimić i Luka Sučić u Salzburgu te Petar Musa u Benfici, u završnici grupne faze boriti za treće mjesto te nastavak natjecanja u Europskoj ligi.

VIDEO Kako su igrali Kovačić, Gvardiol i Rakitić? Evo što kaže statistika