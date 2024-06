Mladog vatrenog usporedili s Modrićem i najavili veliki transfer. Žele ga najveći klubovi

Europsko prvenstvo u Njemačkoj u centar pažnje stavlja mnoge mlade nade europskog nogometa. Engleski portal GiveMeSport objavio je popis 24 nogometaša, po jednog iz sve reprezentacije, koji bi ovoga ljeta mogli promijeniti klub. U hrvatskoj momčadi izdvojili su Luku Sučića, veznjaka Red Bull Salzburga.

"Ugovor mu traje do 2025. godine, a s obzirom na to da do danas nema znakova o produljenju, vjerojatno je da će austrijski velikan radije uzeti veliku odštetu nego riskirati da 21-godišnjak besplatno ode za 12 mjeseci. Sučić je visok, impozantan lutajući playmaker, koji ima sličnosti s Lukom Modrićem. Sučića su kao novog igrača prije par godina razmatrali Liverpool i Newcastle, dok su ovog ljeta to Fulham, Milan i Borussia Dortmund. RB Leipzig navodno nije u planovima", pišu Englezi.

Sučić je u posljednjoj utakmici s Albanijom vrlo dobro igrao. Nakon što je ušao u drugome poluvremenu uspio je unijeti velik nered u protivničke redove i isprovocirati autogol za 2:1. Izgledno je da će nastupiti protiv Italije, a isto tako vrlo je vjerojatno da će ovoga ljeta dogovoriti veliki transfer.

Sučić je cijelu svoju dosadašnju karijeru proveo u Salzburgu. Prošle je godine 21-godišnji veznjak u 32 nastupa zabio pet golova i asistirao devet puta. Očekuje se da će ostvariti transfer u jednu od najjačih liga svijeta. Prema pisanju novinara Bena Jacobsa mogao bi karijeru nastaviti u Fulhamu, GiveMeSport pak najavljuju transfer u Milan ili Dortmund. Prema Transfermarktu njegova je cijena 15 milijuna eura.

