Oglasio se otac igrača čiji je postupak na utakmici Hrvatske zgrozio mnoge: 'Moj sin ovo ne zaslužuje'

Nekadašnji igrač Osijeka, mnogima poznato lice s HNL-travnjaka, albanski napadač Mirlind Daku mogao bi biti suspendiran s Europskog prvenstva u Njemačkoj. Naime, krovna europska nogometna federacija (UEFA) pokrenula je disciplinski postupak u kojem će nastojati utvrditi što se dogodilo za vrijeme utakmice Hrvatske i Albanije na Euru. Odnosno, stvar se odnosi na događanja nakon dvoboja, kada je Daku uzeo megafon i pred albanskim navijačima, prema navodima iz pisma koje je Nogometni savez Srbije uputio UEFA-i, vrijeđao Srbe i Makedonce.

Reagirao je na sve skupa i Nogometni savez Sjeverne Makedonije, a oni žele da Daku zbog tog ekscesa bude izbačen s Eura. Disciplinski postupak trebao bi biti okončan do kraja tjedna, budući da Albanija u ponedjeljak igra svoj posljednji susret u skupini protiv Španjolske.

>> Otkrivene plaće izbornika! Dalić zarađuje golem iznos, no nije niti u prvih 10

Sada se za ruske medije oglasio njegov otac Fehmi Daku.

- Kako pišu mediji, moj sin nije govorio takve stvari. Mirlind je samo emotivna i eksplozivna osoba. On je to učinio nenamjerno i već je tražio oproštaj od onih koji su zbog toga povrijeđeni. Bit će nam veoma teško ako Mirlind bude diskvalificiran, ali ne vjerujem da će do toga doći. Sto posto je pogrešno pozivati na ubijanje Srba! Znate kakvu podršku Mirlind ima u Hrvatskoj, Sloveniji, a sada i u Rusiji. Svima je poznato njegovo ponašanje kao nogometaša. Moj sin je veoma dobar, ali ovo mu je prvo sudjelovanje na Europskom prvenstvu, tako da su ga ponijele emocije. Mislim da ne zaslužuje biti suspendiran s turnira. Već se ispričao svima - rekao je Daku stariji.