Mislilo se da će sezona biti dosadna, a onda se dogodio obrat kakvog su samo rijetki predviđali

Krajem travnja, nakon utrke za Veliku nagradu Kine, branitelj naslova svjetskog prvaka Max Verstappen ubilježio je pobjede u četiri od pet ovosezonskih utrka. Očekivala se još jedna dosadna sezona po uzoru na protekle dvije, u kojima je Nizozemac u Red Bullu apsolutno dominirao. Mnogi su mislili da ćemo svjedočiti preslici protekle sezone u kojoj je Red Bull slavio u 22 od moguće 23 utrke. Sve što smo gledali na početku sezone je upućivalo na takav scenarij.

U međuvremenu se, pak, dogodio nevjerojatan obrat i sezona se praktički preokrenula. McLarenova momčad, koja je u početku sezone većinom bilježila plasmane između petog i osmog mjesta, unaprijedila je svoj bolid do te razine da je postao najbrži među konkurencijom, dok je s druge strane Red Bull, koji je nakon pet utrka imao 100 bodova prednosti pred McLarenom, doživio strmoglavi pad. Činjenica da Verstappen u posljednjih šest utrka nije ubilježio nijednu pobjedu najbolje govori o tome, a tek njegova suludo visoka vozačka kvaliteta ponekad ga dovede do postolja, iako taj bolid trenutno nema što raditi na postolju. Najbolje će nam razlike u odnosu snaga pokazati broj osvojenih bodova momčadi u posljednje četiri utrke. McLaren je prvi sa 133 boda, Ferrari drugi sa 105 bodova, a Red Bull i Mercedes dijele treće mjesto sa 72 boda.

FOTO Ovdje živi hrvatska elita: U nestvarnom luksuzu u centru Zagreba uživaju Dalić, Kramarić, Petir...

Budući da je Red Bull u početku sezone napravio golemu prednost, nešto malo zalihe je još ostalo. U poretku konstruktora trenutno imaju 446 boda, osam više od drugoplasiranog McLarena, ali za vrat im lagano počinje puhati i Ferrari koji zaostaje 39 bodova za vodećom momčadi. U poretku vozača Verstappen nešto uvjerljivije drži poziciju na čelu poretka, ali nipošto ne može biti bezbrižan. Prvi pratitelj Lando Norris iz McLarena nalazi se 62 boda iza Maxa i s trenutnim stanjima bolida McLarena i Red Bulla uopće nije nemoguće da Britanac u preostalih osam utrka taj zaostatak nadoknadi.

Zašto je Red Bull odjednom postao toliko sporiji nego što je bio? Svi insajderi i stručnjaci tvrde da su glavni razlog tome interni problemi u momčadi. Problemi su počeli objavom da Adrian Newey, dizajnerski genijalac čije ideje stoje iza Red Bullovih bolida, napušta momčad, a njegov primjer slijedili su mnogi drugi važni inženjeri u momčadi. Prema tvrdnjama onih koji imaju pristup garaži Red Bulla, pa tako i Maxova oca Josa Verstappena, u Red Bullu se više ne zna tko pije, a tko plaća, što je u konačnici rezultiralo promašenim novinama za bolid tijekom sezone.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ono što je najviše poražavajuće za Red Bull je činjenica da, kako je rekao i šef momčadi Christian Horner, ni sami ne znaju zašto su toliko spori te zašto bolid nije izbalansiran. Vozači Max Verstappen i Sergio Perez nemaju problem u javnosti reći da je bolid prespor, pa čak i da ga se u nekim trenucima uopće ne može voziti kako treba. Da je bilo kome od nas netko na početku sezone rekao da će situacija biti takva, ne bismo mu vjerovali.

Iako je McLaren sad definitivno najbrži bolid te bez sumnje preuzima ulogu favorita za konstruktorski naslov, dramu u završnici sezone pojačava činjenica da britanska momčad ne iskorištava uvijek puni potencijal svojeg briljantnog bolida. U protekloj utrci u Monzi su trebali pobijediti, no nadmudrili su ih Charles Leclerc i Ferrari svojom strategijom. U Austriji je Norris trebao slaviti, ali je pri pretjecanju Verstappena doživio sudar. U Silverstoneu su imali uvjerljivo najbrži bolid, ali su krivim tajmingom ulaska u boks naudili obojici svojih vozača. Do pobjeda su mogli doći i u Spa-Francorchampsu, Montrealu, Imoli i Barceloni, no uvijek su ih neke greške ili krive procjene koštale punog plijena. Njihovi vozači, već spomenuti Norris, te Australac Oscar Piastri, su čudesno talentirani vozači, ali vidi se da se nisu suočavali s pritiskom osvajanja naslova, bili oni konstruktorski ili pojedinačni. Na kraju krajeva, nije se s tim pritiskom susretala ni većina šefova, inženjera i mehaničara unutar momčadi.

Unutar McLarena problematična je i činjenica da još nisu odlučili podrediti momčad Norrisu, koji je jedina nada za individualni naslov svjetskog prvaka. Dopuštaju njegovom momčadskom kolegi Piastriju da ga napada i pretječe te to iz njihove perspektive u situaciji gdje Lando lovi Maxa nema nikakvog smisla, iako je za neutralnog navijača uzbudljivo promatrati utrkivanje i nadmetanje momčadskih kolega. Ako se McLaren u završnici ne uozbilji u potpunosti i ne maksimizira strašan potencijal svojeg bolida, a Red Bull ostane trunuti u neočekivanom statusu mediokriteta, tko zna, možda se u zabavu uključi i Ferrari koji kontinuirano i tiho osvaja bodove, a pokazuje da s vremena na vrijeme može pomrsiti račune i najvećima.

Svi ovi elementi i narativi nas upućuju na iznimno nepredvidivu i dramatičnu završnicu sezone, a prva iduća postaja je na rasporedu 15. rujna na nemilosrdnim ulicama glavnog grada Azerbajdžana, Bakua u utrci u kojoj se među zidovima postiže najviša brzina tijekom cijele F1 sezone. Onda nas još čekaju sve redom specifične utrke u Singapuru, Austinu, Mexico Cityju, São Paulu, Las Vegasu, Kataru te veliki finale u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.