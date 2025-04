Max Verstappen osigurao je prvu startnu poziciju uoči VN u Saudijskoj Arabiji

HRVATSKI OLIMPIJAC BENOVIĆ

'Majka mi je preminula i ostao sam sam, bez i jednog roditelja. Teško mi je i govoriti o tome...'

"Bit ću iskren. Ne mogu baš reći da sam uživao nakon Pariza. Dosta mi je teško pričati o tome. Nakon što mi je majka preminula, nakon što sam ostao sam, bez i jednog roditelja, nisam imao vremena proći kroz to sve kako sam možda trebao. Morao sam se okrenuti pripremama za OI i nakon Pariza me to sve skupa dočekalo"