Mišković o optužbama Sopića: 'Ja u 13 godina nikad nikome nisam rekao tko mora igrati i tko ne mora'

Predsjednik Rijeke Damir Mišković prvi put je otkrio razloge iznenadnog rastanka s trenerom Željkom Sopićem. Osvrnuo se pritom i na optužbe sad već bivšeg trenera - da mu je otkaz uručio jer nije davao šansu nogometašu Stevenu Juncaju, sinu Georgea Juncaja, koji je kotirao kao potencijalni ulagač u Rijeku.

''Struka je odlučila da trebamo napraviti neke promjene. Sopić je divan čovjek i dečko, pošteno je odradio, ali struka se odlučila za promjene i tako smo napravili. Nismo izgledali dobro zadnjih nekoliko utakmica, ali struka je odlučila tako, došli su do mene i to je najbolji put. Bili smo pošteni prema njemu, on je isto pošteno odradio i ne bih ulazio u neke detalje", kazao je za Dnevnik.hr.

Sopić je putem medija ipak bio ogorčen zbog naglog otkaza. ''Mediji to uvijek preuveličaju. Damir Mišković 13 godina nikad nikome nije rekao tko mora igrati i tko ne mora. To je odabir trenera, oni sami odabiru.''

Prošle godine Dinamo je Rijeci uzeo Sergeja Jakirovića dva dana uoči važne utakmice, sada je Mišković sam maknuo trenera dva dana uoči važne utakmice.''To su dvije različite stvari, svatko okreće priču kako njemu paše. Idemo dalje, u nogometu je sve normalno i sve nenormalno.''

Inače, Steven Juncaj, koji se spominjao kao razlog za otkaz Sopiću, 26-godišnji je američki krilni napadač crnogorskog porijekla. U Rijeku je stigao u kolovozu prošle godine iz slovenske Gorice, dok je trener bio Sergej Jakirović. Na svom predstavljanju u Rijeci Juncaj je izrazio svoju dugogodišnju fascinaciju klubom, ističući kako je još od djetinjstva sanjao o igranju za Rijeku, klub koji je pratio s ocem.

Njegov otac, George Juncaj, poduzetnik je koji je 2019. postao vlasnik nogometnog kluba Michigan Stars iz okolice Detroita, a kasnije je uložio i u Goricu. George Juncaj spominjao se i kao potencijalni investitor ili čak suvlasnik Rijeke. Steven je u Rijeci odigrao samo dvije utakmice u kupu. Prije pet mjeseci otišao je na posudbu u Michigan Starse, a prošlog mjeseca napustio je Rijeku bez odštete.

