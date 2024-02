Ministrica o dočeku vaterpolista: Kontaktirali smo gradske strukture, odgovor nije došao

Hrvatska vaterpolska reprezentacija osvojila je zlato na SP-u u katarskoj Dohi, a mnogi su očekivali kako će im biti priređen doček na Trgu bana Jelačića, no to se nije dogodilo, što je izazvalo brojna negodovanja javnosti.

Barakude su u subotu u finalu pobijedile Italiju, a u nedjelju ih je dočekalo stotinjak ljudi u Zračnoj luci Franjo Tuđman.

Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević primio je danas u palači Dverce članove hrvatske vaterpolo reprezentacije, čestitao je igračima, izborniku i stručnom stožeru na povijesnom uspjehu te im dodijelio Medalju Grada Zagreba.

"Što se tiče javnog dočeka reprezentacije, došlo je do nesporazuma u komunikaciji. Grad je do sada dočeke organizirao u suradnji s resornim ministarstvom uvažavajući želje igrača. Ovaj put se to nije dogodilo, no vjerujemo bez loše namjere s bilo koje strane. Nadamo se da ćemo imati razloga nakon Olimpijskih igara ovoga ljeta organizirati doček za naše vaterpoliste", priopćeno je iz Ureda gradonačelnika.

Prozvana ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac oglasila se potom o temi dočeka vaterpolista.

"Mi smo reagirali još u četvrtak, kada još nismo znali hoće li biti zlatna ili neka druga medalja. Državni tajnik je kontaktirao gradske strukture o organizaciji dočeka na središnjem zagrebačkom trgu, no nije došao nikakav odgovor. Krenuli smo sami u organizaciju dočeka, zajedno sa HOO-om u zračnoj luci, a u ponedjeljak je cijela reprezentacija primljena kod premijera u Banskim dvorima", kazala je Brnjac.