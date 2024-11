Mate Pavić: Puna podrška novom predsjedniku Zdravku Mariću, on je kompetentan za uvođenje promjena

Mate Pavić je na Noći hrvatskog tenisa dobio nagradu za vrhunska ostvarenja u 2024. godini. Pavić je trijumfom na Roland Garrosu kompletirao Grand Slam u konkurenciji parova i sezonu završio kao vodeći igrač svijeta u konkurenciji parova.

Motiva nikad ne nedostaje

– Da, mogu reći da je ovo bila fenomenalna sezona. Ovo je prva sezona u kojoj sam igrao sa Salvadorcem Arevalom i nitko nije mogao očekivati rezultate kakve smo ostvarili. Osnovni cilj bio nam je plasman na završni Masters turnir parova u Torinu, a to smo i ostvarili. Na kraju sam mogao pobjedom u Torinu osvojiti jedini trofej koji mi nedostaje, ali nije išlo. Netko će možda reći kako više ne bih imao motiva da mi je to pošlo za rukom, ali to je potpuno netočno. Motiva mi nikad nije nedostajalo. Drugi put sam izgubio finale, prvi put s Mektićem kada smo izgubili od Amerikanca Rajeeva Rama i Britanca Joea Salisburyja, i sada s Arevalom. Nadam se trećoj sreći i vjerujem da ću jednog dana i taj trofej visoko podići u svojim rukama – priča Mate.

U Torinu mu je bio 71. finale na ATP turnirima, ostaje na broju od 39 naslova. Pavić i Arevalo najuspješniju sezonu karijere završavaju na prvom mjestu ATP liste parova s četiri osvojena zajednička naslova – u Hong Kongu, Ženevi, na Roland Garrosu i u Cincinnatiju.

Uvijek ste bili važna karika u reprezentaciji, kada je riječ Davisovu kupu?

– U zadnje vrijeme se borimo, malo jesmo u Svjetskoj skupini, malo nismo. Trudimo se najbolje što možemo. Koliko sam čuo, malo će se mijenjati sustav natjecanja u 2025. godini. Vidjet ćemo kako će to izgledati, a ja se samo nadam da ćemo za prvi sljedeći susret biti kompletni i da nam nitko neće nedostajati zbog ozljeda. Budemo li kompletni, siguran sam da smo opasni za svakog suparnika i da možemo pobijediti bilo koga – istaknuo je Pavić.

Rafael Nadal završio je igračku karijeru, što reći?

– Velik igrač. Imao sam privilegij da sam igrao protiv njega u Madridu. Naravno, riječ je o parovima, igrao sam tada s Ivanom Dodigom. Nadal je legenda našeg sporta, ne samo tenisa. Takvu dominaciju na zemlji rijetko će tko ponoviti. Po meni je Nadal najveći tenisač svih vremena, po svemu, od ponašanja na teniskim terenima i izvan njega pa do velikih rezultata.

Koji je od četiri Grand Slama bilo najteže osvojiti?

– Svaki ima svoju posebnu priču. Za mene je možda najposebniji Wimbledon, a ispostavilo se da je Roland Garros bilo najteže osvojiti. Dvaput sam gubio finale u Parizu i na kraju je ispala treća – sreća.

Kako je došlo do suradnje s Marcelom Arevalom?

– Iskreno, ne sjećam se tko je kome prvi predložio da igramo zajedno. U to vrijeme obojica smo tražili partnera za igru parova. U svijetu teniskih parova zna se tko na kraju sezone ostaje u istom sastavu, a tko traži novog člana para. Sreli smo se, razgovarali, imali smo neku viziju da bi to moglo dobro funkcionirati i počeli smo igrati zajedno. Sve ostalo je povijest.

Sljedeća sezona?

– Igramo i dalje zajedno. Kada napravimo plan, vidjet ćemo koji će nam turnir biti prvi u 2025. godini. Sada slijedi stanka. Imat ću slobodno nekoliko tjedana, ali morat ću se vrlo brzo početi pripremati za novu sezonu. U tenisu sezona traje možda najdulje od svih ostalih sportova i naravno da svakom igraču treba malo odmora.

Donna Vekić rekla je kako bi voljela na Olimpijskim igrama igrati mješovite parove s vama, hoćete li joj ispuniti želju u Los Angelesu?

– Nadam se da hoću, ali Igre u Los Angelesu prilično su daleko. Kako se kaže, do tada tko živ, a tko mrtav. Trebali smo igrati mješovite parove u Parizu, jedna pobjeda odmah bi nas dovela u borbu za medalju, no Donna je tako dobro igrala pojedinačni dio da smo se dogovorili da na kraju ne igramo. Nadam se novoj prilici.

Velika podrška Mariću

Je li vam sada malo žao što niste osvojiti medalju u mixu?

– Naravno da mi je žao, ali treba znati prioritete. Da sam igrao parove s Donnom, možda ne bi došla do pojedinačnog finala. Ovako je osvojila srebro. Slično je bilo i na Igrama u Tokiju. Tamo sam trebao igrati mješovite parove, ali smo Mektić i ja dobro gurali u parovima i na kraju osvojili zlato.

Imate novog predsjednika Saveza, Zdravka Marića?

– Želim ovim putem izraziti javnu i punu podršku Zdravku Mariću na mjestu predsjednika Hrvatskog teniskog saveza. Smatram ga kompetentnom osobom za uvođenje prijeko potrebnih promjena u hrvatskom tenisu. Svojim entuzijazmom, znanjem i voljom pokazao je spremnost za pokretanje pozitivnih projekata – istaknuo je Pavić.