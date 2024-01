Mate Pavić osvojio 35. naslov u paru, u karijeri je zaradio ogroman novac

Odličan završetak tjedna za Matu Pavića i Salvadorca Marcela Arevala, njih su dvojica u prvom zajedničkom nastupu otišli do kraja na ATP turniru iz Serije 250 u Hong Kongu! U finalnom su ogledu bili uspješniji od belgijske kombinacije Sander Gille/Joran Vliegen – 7:6(3), 6:4. Odluka o pobjednicima pala je u devetom gemu drugog seta kad su Pavić i Arevalo drugi put u meču došli do breaka koji ih je odveo do završnog slavlja. Ljevorukom Splićaninu ovo je bio čak 36. naslov u paru u 66 odigranih finala, 19. na tvrdoj podlozi. Do sada je u teniskoj karijeri samo od nagrada zaradio gotovo pet i pol milijuna dolara.

Antonia Ružić pobjednica je ITF World Tennis Toura u tajlandskom Nonthaburiju s nagradnim fondom od 50.000 dolara! Čakovčanka je u finalnom ogledu bila prejaka za Japanku Saru Saito (364. na WTA listi) – 6:1, 6:3 te je tako ovotjedni nastup okončala bez izgubljenog seta. Antonia je finalni dvoboj završila bez pogođenog asa uz 77 posto prvog servisa, a iskoristila je šest od 11 break-lopti. Stigla je do osmog i dosad najvećeg profesionalnog naslova u singlu, a ovim će rezultatom skočiti u renkingu za 33 mjesta te će se naći na 211. poziciji na WTA listi.

Španjolski tenisač Rafa Nadal propustit će Australian Open koji počinje za tjedan dana nakon što je ozlijedio mišić na teniskom turniru u Brisbaneu. Nastup u Brisbaneu bio je prvi za Nadala nakon duge pauze, ali je Španjolac, koji je na turniru stigao do četvrtfinala, nažalost zaradio puknuće mišića.

“Trenutačno nisam spreman natjecati se s maksimalnom razinom zahtjevnosti u mečevima od pet setova. Letim natrag u Španjolsku da vidim svog liječnika, izliječim se i odmorim se”, objavio je Nadal, osvajač 22 Grand Slam naslova, na X-u, bivšem Twitteru.

Bugarski tenisač Grigor Dimitrov, 14. igrač svijeta, u Brisbaneu je osvojio deveti naslov u karijeri, pobijedivši u nedjelju u finalu Danca Holgera Runea sa 7:6 (5), 6:4. Peti tenisač svijeta Rus Andrej Rubljov osvojio je u nedjelju teniski ATP turnir u Hong Kongu, pobijedivši u finalu Finca Emila Ruusuvuorija, 69. igrača svijeta, sa 6:4, 6:4.