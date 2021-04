Mate je odbio Hrvatsku iako ima naše državljanstvo, a sada je na naslovnicama svjetskih medija

Real i Chelsea sinoć su u prvoj utakmici polufinala Lige prvaka u Madridu odigrali 1:1, a zapaženu ulogu imao je Christian Mate Pulišić (22).

Ovaj ofenzivni veznjak Chelsea doveo je svoju momčad u vodstvo u 14. minuti utakmice. Rudiger je s centra poslao dugu loptu za Pulišića koji pobjegao Realovim stoperima, a potom zaobišao golmana i pogodio za 1:0 pored dvojica igrača Reala koji su stajali na gol crti. Pulišić je tako postao prvi američki nogometaš koji je postigao pogodak u polufinalu Lige prvaka.

Pulišić dolazi iz gradića Hersheyja u Pennsylvaniji, a nastupa za reprezentaciju SAD-a. No, po prezimenu je jasno da dolazi s ovih prostora.

Pulišićev djed dolazi s jadranskog otoka Oliba i mladi nogometaš je po njemu dobio srednje ime - Mate.

Ovaj je nogometaš uzeo hrvatsko državljanstvo kada je imao 17 godina i preselio se u Njemačku. Naša država tada je već bila članica Europske unije i Pulišić nije morao tražiti dozvolu za rad budući da je dobio putovnicu iz EU. No, za Hrvatsku nije želio igrati.

- Jednostavno, on je rođen i odrastao u SAD-u, on je Amerikanac i to nam nikad nije bilo upitno - rekao je jednom Pulišićev otac Mark.

Pulišić je nogometno ime stekao u Borussiji Dortmund, a onda za 66 milijuna eura prešao u Chelsea i tako postao najskuplji američki igrač u povijesti.

A zanimljivu izjavu dao je Nuri Sahin koji je s Pulišićem igrao u Borussiji.

- Uvijek sam zafrkavao Pulišića jer su njegovi iz Hrvatske i uvijek bih mu rekao "ti nisi Amerikanac". On bi mi odgovorio "ja sam najveći Amerikanac na svijetu" - ispričao je jednom Sahin.

Pulišić je jednom rekao da je nekoliko puta bio u Zagrebu i da mu se jako svidjelo.

- To je predivna zemlja i ponosan sam na svoje korijene. Volio bih naučiti jezik - rekao je Pulišić.

